البيت الأبيض: بايدن يجتمع افتراضيا مع رئيس وزراء اليابان الجمعة

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو يوم المقبل.

وأعلن البيت الأبيض -في بيان- أن هذه المحادثات تستهدف تعميق الروابط بين حكومتي البلدين وشعبيهما، ودعم العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على تقوية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، كونه حجر الزاوية للسلام و الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتطلع للتعاون مع رئيس الوزراء الياباني للدفع قدما للرؤية المشتركة بين واشنطن وطوكيو بأن تكون منطقة المحيطين حرة ومفتوحة، فضلا عن توسيع نطاق التعاون الوثيق حول قضايا هامة مثل مكافحة جائحة كورونا وأزمة المناخ و الشراكة حول التقنيات الحديثة والناشئة بما في ذلك من خلال الحوار الاستراتيجي الأمني بين الرباعية التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة و اليابان كلا من الهند و أستراليا

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه ليس بوسعه الإدلاء بأي توقعات حول الموعد المحتمل لاتصال جديد بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين: "ليس لدي ما أطرحه من التوقعات بهذا الشأن".

وأضافت أن المسؤولين "يتوجهون إلى عواصمهم لمناقشة وتقييم ودراسة الأوضاع"، في إشارة إلى اختتام المفاوضات مع روسيا ضمن مختلف الصيغ مؤخرا.

وقالت: "بشأن الخطوات اللاحقة يجب أن نرى كيف ستكون الأمور، ونحن سنعرف المزيد في الأيام القادمة".

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتصلا مرتين في ديسمبر الماضي، وبحثا قضايا الأمن في أوروبا والعلاقات بين روسيا والناتو ومقترحات موسكو للأمن في أوروبا، والوضع في أوكرانيا.