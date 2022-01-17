سفير روسيا لدى الخرطوم يؤكد دعم بلاده لاستقرار السودان

أكد سفير روسيا لدى السودان فلاديمير جيتوف، أن موقف بلاده ظل ثابتا وداعما لاستقرار السودان، لافتا إلى أن روسيا تعمل حاليا على مساعدة السودانيين لتجاوز الحالة الراهنة بما يخدم المصلحة العليا للسودان.



والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أبو القاسم برطم، مع سفير روسيا لدى السودان، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.



وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف، فى تصريح صحفى، إن اللقاء استعرض الأوضاع الراهنة بالسودان وجهود الحوار بين الأطراف السياسية، مؤكدا دعم بلاده للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وعبور المرحلة الحرجة الحالية.



وأوضح السفير الروسي أن لقاءه مع عضو مجلس السيادة يأتي فى سياق التشاور السياسي المشترك بين البلدين.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 51 ألفا و798 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 40 ألفا و440 شخصا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.