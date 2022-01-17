الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يجدد التزام بلاده بسيادة أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

 جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر، وعزم أمريكا على الرد بسرعة وبقوة فيما لو حدث غزو روسي جديد لأوكرانيا.


جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، لمناقشة نتائج الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عقد في بريست بفرنسا يومي 13 و14 يناير الجاري، في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.


و أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن ولودريان ناقشا كذلك الجهود المبذولة لدعم العملية الديمقراطية في ليبيا.

 

و علي صعيد آخر ،  بحثت الولايات المتحدة وآيسلندا العديد من الأولويات المشتركة بما في ذلك الأمن الأوروبي وسط التعزيز العسكري الروسي ودعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.


و ذكر بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني  أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيرته الآيسلندية ثورديس جيلفادوتير لتهنئتها على دورها الجديد وتوليها حقيبة الخارجية.


و أكد وزيرا الخارجية، بحسب البيان، دعمهما للعلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وآيسلندا.


وتطرق الجانبان إلى مناقشة العديد من القضايا، ومن بينها مكافحة أزمة المناخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار وتعزيز حقوق الإنسان العالمية والمساواة بين الجنسين وتعميق التعاون الدفاعي.

 

واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الأربعاء، عقبة خلال المحادثات مع موسكو، في مقر حلف شمال الاطلسي في بروكسل سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا.
و قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع استمر قرابة أربع ساعات في مقر الحلف مع مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو "ثمة اختلافات رئيسية بين الحلفاء وروسيا حول هذه المسائل".

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