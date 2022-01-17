الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم هدد ربة منزل فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الحكم  على المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها مقابل التنازل له عن دعوى قضائية ضده فى مدينة نصر. 


يصدر  الحكم  برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

 

كشف امر  الإحالة قيام المتهم «إ.س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهديد المجنى عليها «ن.ع» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها «ح.م» بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

 

وأضاف امر الاحالة قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن.ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

 

وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح.م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجني عليهما سالفتى الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوي عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت عبارات خادشًة للشرف والاعتبار.

 

وأشارت امر الاحالة إلى أنه اعتدى على مبادىء القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.

دعوى قضائية مدينة نصر فيديوهات وصور الحكم المستشار علاء الدين سليمان شوقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميًا.. منتخب مصر يعلن إصابة الونش بشد فى العضلة الأمامية وغيابه عن مباراة السودان

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

الطب الأسيوى القديم.. العلاجات المنزلية الكورية لنزلات البرد والإنفلونزا

اليوم.. الحكم على متهم هدد ربة منزل فى مدينة نصر

المبعوث الأممى إلى الصحراء يلتقى زعيم «جبهة البوليساريو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا