«الصحة السعودية»: نحن الآن فى مرحلة مهمة عنوانها «مناعتنا حياة»

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن اللقاحات التي حصل عليها معظم المواطنين في المملكة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوعي والإدراك للتحصين، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطة، ساهم في تشكيل المناعة لدى المواطنين.

وقال "العبد العالي" - خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة السعودية، الخاص بمستجدات فيروس كورونا، وأوردته قناة "الإخبارية السعودية"- إن مناعتنا جعلتنا نعود لجميع أنشطة الحياة، والممكلة الآن تسير في مرحلة هامة عنوانها "مناعتنا حياة".

وأشار إلى أن العالم أصبح يرصد أعدادًا كبيرة في إصابات كورونا، إلا أن الحالات الحرجة أقل بكثير من المراحل السابقة للدول مرتفعة التحصين، موضحًا أن الحالات الحرجة في المملكة تعد منخفضة مقارنة بالفترات السابقة بسبب عنصر التحصين، كما أن منحنى الإصابات بكورونا شهد تذبذًا داخل المملكة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، فيما رصدت تعافي 3405 حالات، وذلك خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وأوضحت الصحة السعودية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في المملكة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ 615,430 حالة، من بينها 41,577 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 336 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 564,947 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8906 حالات وفاة.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية بإصابات كورونا الجديدة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.

وكانت المملكة السعودية سجلت أمس حالتي وفاة و 5281 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 2996 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المضاد أصبح متوافرًا للأطفال ذوي الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.