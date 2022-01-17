طلاب الرابع الابتدائى يؤدون امتحانى الدراسات الاجتماعية وict.. اليوم

يؤدي طُلَّاب الصَف الرَابِع الإبتدائي، اليوم الإثنين، امتحان مَادتي الدراسات الاجتماعية وict، وطلُّاب الصَف الثاني الإعدَادي امتحان ما الجَبر والإحصاء.

وانتهى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أمس، امتحان مادتي العلوم والتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام، أمس، امتحان الفصل الدراسي الأول فى المواد غير المضافة للمجموع، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وفي محافظة الجيزة، تَفَقَّدَ أشرَف سَلُّومَة، وكِيلُ وزَارة التربيةِ والتعليم بالجيزة، لِجنة مَدرسة ناصر الابتدائية المُشتركة بإدارة الدُقِّي التعليمية، كان في استقباله لدى وصُوُلِهِ عاطف إبراهيم مُديرُ عامِ إدارة الدقي التعليمية.

وتابعَ سلومة، اللجان، وأعمال الكنترولات، كما تحاوَرَ أولياءِ الأمور خارج أسوار اللجنة معه واطمأنوا على أبنائهم وعلى سيرِ العملية الامتحانيِّة.

بعدُها توجَّهَ مدير المديرية، إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية حيث تفقَّد لِجَان مدارس كُل من (الدكتور ثروت عكاشة الرسميِّة لُغات -الأحلام للتعليم الأساسي-عمرو عبدالجيِّد ف2 الابتدائية) التابعين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، كان في استقباله لدى وصُوُلِهِ الدكتور محمود خطَّاب مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

واطمئَنَ وكيلُ الوزارةِ على أبنائِهِ الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواءِ الرَاحَةِ والهدُوء بلجانِ الإمتحانات، والتِزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العمليِّة الإمتحانيِّة بالدِّقَةِ في العملِ والجَدِّ والجِدِّيَة.

وشدَّدَ على تذليلِ جَميع العُقَبات وحَلِّ كَافةِ المَشَاكِل التي قد تُواجِهُ الطلَّاب أو تؤثِّرُ على سَيرِ الامتحانات، وإبلاغ غُرفة العمليِّاتِ بديوان المديريِّة، لمتابعة سَير عمليِّةِ الإمتحان والتواصل المُستمِر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

ويؤدي اليوم الإثنين طُلَّاب الصَف الرَابِع الإبتدائي مَادتي الدراسات الاجتماعية وict، وطلُّاب الصَف الثاني الإعدَادي الجَبر والإحصاء.

وقد شدَّدَ على مُديري عُموم الإدارات بالمُرورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الامتحانات، والتَنبيهِ على مُديري المَدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للِجَان، ومَنعِ دخولِ المَحمول لأيِّ طَالبٍ، مع الالتزام بالإجراءاتِ الوِقائيِّة والاحترازيِّة الصَادرةُ عن وزارة الصحةِ والسكَّان.