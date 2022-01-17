الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن عامين لزوجة وعشيقها بعدما حملت سفاحًا ببورسعيد

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن عامين لزوجة تدعى “ب ج” وعشيقها “ع ع ا”، وذلك لثبوت جريمتها وهي ممارسة الرزيلة والاتصال الجنسي، الذي نتج عنه الحمل سفاحًا، وتخلصهما من الجنين عن طريق الإجهاض. 

تعود وقائع القضية إلي قيام الشاب أحمد خ س، بتقديم شكوى لرئيس نيابة المناخ والتي يتهم فيها زوجته بدر ج بالزنا، وذلك على إثر اكتشاف رسائل نصية بهاتفها، تدل على قيام علاقة بالمتهم ع ع ا، وكذلك صورًا ضوئية، مؤكدًا أن العلاقة تمت بمسكن الزوجية، رغم أنها في عصمته. 

وقدم أحمد خ المجني عليه عدد 2 فلاشة وأسطوانات مدمجة، لاعترافات المتهمة وإقرارها بتحقيقات النيابة العامة، حال عرض المقاطع الصوتية عليها، وتم التأكد من المعلومات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع القناة وسيناء. 
بفحص الهاتف المحمول تبين وجود تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، وتبين وجود محادثات ورسائل متبادلة بين المتهمين، تضمنت الرسالة النصية التي أفصحت عن العلاقة غير الشرعية التي جرت بينهما. 

وتبين من تقرير إدارة الطب الشرعي، أنه بفحص المدعوة وجدت علامات إصابية تشير لحدوث عنف، وأسفرت تحاليل المتهمة عن كونها كانت كامل وأجهضت، كما لم يتبين أي أسباب مرضية قد يكون من شأنها حدوث إجهاض. 

واستقر في يقين هيئة المحكمة، أن المتهمين قد قاما بجريمة مكتملة الأركان، فقد قامت المتهمة وهي زوجة المجني عليه بممارسة الزنا مع المتهم الثاني، وأسقطت عمدًا حملها بتعاطي أدوية وعقاقير أدت للإجهاض مع علمها بذلك، وارتكب المتهم الثاني عشيقها جريمته بأن أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا مع المتهمة الأولي بأن قام بمعاشرتها جنسيًا، وأسقط عمدًا امرأة حامل وذلك باعطائها الأدوية والعقاقير. 

وقضت المحكمة بالسجن حضورياً لمدة عامين مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى بدر ج، والسجن عامين غيابيًا للمتهم ع ع ط، وذلك في القضية رقم 585 لسنة 2021 جنح الزهور.

يذكر أن الزوجة المتهمة قد أنجبت من المجني عليه 3 فتيات "م، ج، ن"، وقد تقدم الشاب ببلاغ للحصول على حضانة الأطفال وحمايتهم من مخاطر التواجد والعيش مع الأم المجرمة وأسرتها. 

مارس هيئة الصوتي مرضى سيناء الزنا عقاقير عرض المحكمة تعاطى

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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