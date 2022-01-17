فوربس الأمريكية تندد بتدهور الأوضاع الإنسانية فى تيجراى

نددت مجلة فوربس الأمريكية بتدهور الأوضاع الانسانية في تيجراي معتبرة أن هناك ضحايا جدد يسقطون إثر نزاع تيجراي فضلا عن الأدلة التي تظهر يوما بعد يوم والتي تثبت وقوع عمليات قتل جماعي لمواطني تيجراي في أثيوبيا على يد القوات الحكومية الأثيوبية.

وتابعت فوربس: لا يزال الصراع في إثيوبيا يتسبب في سقوط ضحايا جدد و بعد فترة وجيزة من بداية الحرب في 4 نوفمبر 2020 ، بدأت تظهر أدلة على عمليات قتل جماعي لمئات الأشخاص في بلدة تيجراي في ماي كادرا.

وشهدت الأسابيع اللاحقة تقارير عن مقتل الآلاف بمن فيهم مدنيون، وفرار الآلاف إلى السودان وانتشار استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي وأكثر من ذلك بكثير.

و في ديسمبر 2020 ، قالت الأمم المتحدة إن الجرائم ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والنهب على نطاق واسع.

وفي عام 2021 تدهور الوضع فقط وبشدة حيث أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع “براميلا باتن” عن مزاعم خطيرة تتعلق بالعنف الجنسي في منطقة تيجراي بإثيوبيا، والتي تُستخدم كسلاح حرب.

وتابعت: يمكن تصنيف الفظائع في المنطقة على أنها جرائم ضد الإنسانية و علاوة على ذلك، يمكن أن تفي الجريمة أيضًا بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية بسبب الاستهداف المحدد للعرق التيجراي.

وأشارت المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية “أليس ويريمو نديريتو” إلى هذا الخطر، مشيرة إلى الدعوات إلى استخدام الأسلحة وخطاب الكراهية وعسكرة المجتمع، والتنميط العرقي، ومنع وصول المساعدات الإنسانية ومنع وصول الغذاء إلى المناطق التي يسكنها القتال من قبل مجتمعات عرقية محددة".

وفي عام 2021 ، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن الأزمة الإنسانية الناشئة وخطر المجاعة و في نوفمبر 2021 ذكرت الأمم المتحدة أن 9.4 مليون شخص كانوا "يعيشون أسوأ كابوس لهم" في شمال إثيوبيا بسبب الصراع المستمر وأن أكثر من 80٪ منهم ، 7.8 مليون ، كانوا "خلف خطوط القتال".

وفي أوائل يناير 2022، بدأت الأخبار تنتشر عن نفاد الطعام والإمدادات الطبية في مستشفى تيجراي، وفقًا لما أفاد به المتخصصون الطبيون الذين عملوا في مستشفى "أيدر" الشامل التخصصي.



وبحسب ما ورد، أُجبر مستشفى آيدر على إلغاء العمليات الجراحية الأساسية حيث انخفض توافر الأدوية الأساسية من 80٪ تقريبًا قبل عام إلى أقل من 20٪، وانخفضت الاختبارات المعملية من 94٪ إلى أقل من 50٪. يقال إن المرضى يموتون بسبب نقص إمدادات الأكسجين التي يمكن الاعتماد عليها.

وبحسب ما ورد، "يعمل جراحو الأعصاب دون الاستفادة من التصوير، ويعتمدون على المهارات السريرية فقط - وهي حالة تذكرنا بالقرن التاسع عشر."

وفقًا للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، قال: لم يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بإرسال الإمدادات الطبية إلى المنطقة منذ منتصف عام 2021.