«اتحاد شباب العمال» يعقد مؤتمرا حول مباشرة الحقوق السياسية

عقد الاتحاد العام لشباب العمال، التابع لوزارة الشباب والرياضة، مؤتمرًا بعنوان الشباب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال فاعليات تدشين فرع السويس، بحضور عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد، وأحمد حضاري رئيس فرع الاتحاد بالسويس.

كما شارك في حضور الحفل، النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب، والمهندس محمد مصطفى أمين عام نقابة المهندسين، ورمضان أبو الحسن نقيب المعلمين، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعادل درويش عضو الجهاز التنفيذي بمحافظة السويس.

وفي مستهل الحفل، ألقى أحد المنظمين كلمة الترحيب بالضيوف أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب العمال، تلاها قيام المحاسب أحمد خضاري بإعلان تدشين فرع السويس.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، خلال كلمته، على فكرة الاتحاد ودعم وزير الشباب والرياضة وتوجيهات القيادة السياسة في دعم الشباب بكافة المجالات.

وشهد الحفل عدد من الفعاليات، منها عرض فني لفريق جمعية الصفا لذوي الهمم، كما قدم المهندس أحمد على خريج البرنامج الرئاسي محاضرة حول تمكين الشباب ومشاركته في البرنامج الرئاسي، كما قدم الفنان جمال أبو الخير فقرة فنية عن تاريخ السويس.

وفى ختام اليوم، تم تكريم المشاركين في فعاليات الاتحاد على دعمهم للاتحاد.

وأكد عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام، أن الاتحاد يخطوا بخطي ثابتة نحو تحقيق هدفه في إحداث تغيير جذري في رؤية وفكر الشباب، و هدفنا في الفترة القادمة إتاحة الفرص أمام الشباب وتأهيلهم للعمل، وإعداد الكوادر القيادية لتنشئة شباب واعي مدرب على القيادة.

وأوضح أن الاتحاد العام لشباب العمال يعمل في إطار التركيز على تطوير وتعزيز دور الشباب المصري، بالمشاركة في صناعة القرار، وبدعم كافة المبادارات والمؤسسات الشبابية المحلية، عبر العديد من البرامج والأنشطة الهادفة من أجل تعزيز دور الشباب وتحسين ظروف حياتهم.