مواعيد القطارات الروسى من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم

يشهد محرك البحث جوجل عمليات بحث كبيرة من قبل عشاق الإسكندرية، حيث السفر الممتع بالمكان الجذاب، للتعرف أكثر على المواعيد الخاصة بالقطارات الروسي من القاهرة إلى الإسكندرية وأيضًا التعرف على أسعارها، فقد أعلنت هيئة السكة الحديد مسبقًا عن أسعار الاشتراكات لعام 2022 لفئة العاملين بالقطاع الخاص، مع توضيح مواعيد القطارات التي يمكنهم استخدامها خلال فترة سريان الاشتراك.



وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة التعاون في الحفاظ على المرفق والالتزام بكافة الإجراءات التي تحقق معايير الامن والسلامة فيما يتعلق باستخدام العربات حتى تتمكن من انهاء التطويرات في أسرع وقت.



في هذا التقرير، تستعرض "الدستور" مواعيد القطارات الروسي من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها لعام 2022.



مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم "1904" مكيف – حيث يقوم من طنطا الساعة 7:10 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 8:25 الصبح.



قطار رقم "8" روسي – فقد يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:20 ليصل القاهرة الساعة 920 الصبح.

قطار رقم "902 "مكيف – حيث ينطلق من الإسكندرية في تمام الساعة 6:00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 930 صباحا.

بينما ينطلق قطار رقم "934 VIP- " محطة القاهرة في تمام الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم" 158 "– يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10

وعن مواعيد القطارات المميزة نستعرض اليكم الآتي:

قطار رقم"406-" فقد يبدأ تحركه في غضون الساعة 7.30 ص من شبين القناطر، ويصل محطة 23 يوليو 8:55 ص.

قطار رقم" 65 "– ينطلق من مدينة طنطا الساعة 4:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 6:35 م.

قطار رقم "408 "–يبدأ في التوجه في غضون الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم "531" – يقوم القطار من محطة من مركز منوف في غضون الساعة 4:00 ويصل طنطا في تمام الساعة 5:20 ص.

قطار رقم" 347" – حيث يبدأ القطار المميز في تحركه من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم "594" يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م