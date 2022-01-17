الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.. يتسأل الكثيرون عن تردد القنوات المتاحة التي تنقل الماتشات في كأس الأمم الأفريقية والتشكيل المتوقع لـ"منتخب مصر"، وميعاد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غينيا بيساو في "كأس أمم أفريقيا" في عام 2021.

 

وتم الإعلان عن المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية التي سيتم بثها بمجموعة مميزة من "القنوات الفضائية الرياضية" اليوم الموافق 9/ 1/ 2022، حيث يبحث عدد كثير من الجمهور العريض للكرة عن القنوات التي ستقوم بعرض "مباريات كأس الأمم الأفريقية" عليها، ولقد تم تخصيص عدد من القنوات الرياضية المتاحة، وأغلب تلك القنوات تكون مجانية ويكون لها تردد خاص بها.

 

وترصد "الدستور" تردد أهم القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

 

تبث بعض القنوات الرياضية "مباريات كأس الأمم الأفريقية" وذلك بشكل مجاني من خلال بحث جمهور عريض عن التردد، ولكي تقوم بتنزيل مشاهد من المباراة، ولأنها تكون مهمة جدا للغاية لكافة الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وحاليا سوف نقدم لكم تردد بعض القنوات التي ستقوم بنقل "مباراة كأس الأمم الأفريقية" في الآتي:

_ تردد قناة "النبأ الليبية" على القمر الصناعي في النايل سات:

(١) التردد الجديد وهو 11096.
(٢) غير الاستقطاب الخاص بالقناة إلى أفقي.
(٣)  قم بتسجيل معدل الترميز للقناة وهو 27500.
 

_ تردد قناة "تيلي تشاد" على النايل سات:

(١)  التردد الجديد للقناة وهو 12015.
(٢) اختيار الاستقطاب للقناة أفقي.
(٣) كتابة معدل الترميز المعروف وهو 27500.

_ تردد قناة "بين سبورت إكسترا" bein sport xtra على النايل سات:

(١) التردد هو 11254.
(٢) أن معدل الترميز هو نفسه الخاص بكل القنوات الأخرى وهو 27500.
(٣) الاستقطاب الخاص هو عمودي.
(٤) معدل تصحيح الخطأ وهو 3/4.
 

_ تردد قناة "بين سبورت إكسترا bein sport xtra "2 على النايل سات:

(١) التردد المتاح لتلك القناة هو: 12604.
(٢) معدل الترميز المعروف: 27500.
(٣) الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.
(٤) لابد من اختيار جودة الصورة HD عالية الجودة.
(٥) معامل تصحيح الخطأ المخصص للقناة فهو: 2/3.

تردد القنوات المفتوحة كأس الأمم الأفريقية كاس الامم الافريقية 2022 تردد القنوات المتاحة الماتشات منتخب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 17-1-2022

اليوم.. محاكمة المتهم باغتصاب جثة فتاة وحرق مقبرتها فى حلوان

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

ألمانيا.. العثور على كنز ذهبى عمره أكثر من ألفى عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا