تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.. يتسأل الكثيرون عن تردد القنوات المتاحة التي تنقل الماتشات في كأس الأمم الأفريقية والتشكيل المتوقع لـ"منتخب مصر"، وميعاد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غينيا بيساو في "كأس أمم أفريقيا" في عام 2021.

وتم الإعلان عن المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية التي سيتم بثها بمجموعة مميزة من "القنوات الفضائية الرياضية" اليوم الموافق 9/ 1/ 2022، حيث يبحث عدد كثير من الجمهور العريض للكرة عن القنوات التي ستقوم بعرض "مباريات كأس الأمم الأفريقية" عليها، ولقد تم تخصيص عدد من القنوات الرياضية المتاحة، وأغلب تلك القنوات تكون مجانية ويكون لها تردد خاص بها.

وترصد "الدستور" تردد أهم القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

تبث بعض القنوات الرياضية "مباريات كأس الأمم الأفريقية" وذلك بشكل مجاني من خلال بحث جمهور عريض عن التردد، ولكي تقوم بتنزيل مشاهد من المباراة، ولأنها تكون مهمة جدا للغاية لكافة الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وحاليا سوف نقدم لكم تردد بعض القنوات التي ستقوم بنقل "مباراة كأس الأمم الأفريقية" في الآتي:

_ تردد قناة "النبأ الليبية" على القمر الصناعي في النايل سات:

(١) التردد الجديد وهو 11096.

(٢) غير الاستقطاب الخاص بالقناة إلى أفقي.

(٣) قم بتسجيل معدل الترميز للقناة وهو 27500.



_ تردد قناة "تيلي تشاد" على النايل سات:

(١) التردد الجديد للقناة وهو 12015.

(٢) اختيار الاستقطاب للقناة أفقي.

(٣) كتابة معدل الترميز المعروف وهو 27500.



_ تردد قناة "بين سبورت إكسترا" bein sport xtra على النايل سات:

(١) التردد هو 11254.

(٢) أن معدل الترميز هو نفسه الخاص بكل القنوات الأخرى وهو 27500.

(٣) الاستقطاب الخاص هو عمودي.

(٤) معدل تصحيح الخطأ وهو 3/4.



_ تردد قناة "بين سبورت إكسترا bein sport xtra "2 على النايل سات:

(١) التردد المتاح لتلك القناة هو: 12604.

(٢) معدل الترميز المعروف: 27500.

(٣) الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

(٤) لابد من اختيار جودة الصورة HD عالية الجودة.

(٥) معامل تصحيح الخطأ المخصص للقناة فهو: 2/3.