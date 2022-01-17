الإعدام لمهندسان للانضمام إلى الجماعة الإرهابية وتصنيع مواد متفجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني رئيس المحكمة، بمعاقبة مهندسان غيابيا بالإعدام، بعد اتهامهما بالانضمام الي جماعة إرهابية وحيازة وتصنيع مفرقعات داخل شقة قبل استخدامها في عمليات إرهابية، صدر الحكم بعضوية كلا من المستشارين عماد العيسوى، وأحمد عبد اللطيف، ومحمد سليمان.



ترجع أحداث القضية رقم 689 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإدارة شقة لأغراض تصنيع متفرقات وحيازة مواد داخل شقة قبل استخدامها في عمليات إرهابية.



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام كلا من: م.ع.إ، مهندس، وم.م.أ، مهندس، بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف الدستور والقانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين وحقوقهم وتنفيذ أعمال عدائية قبل أفراد الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة الإرهابية وقام المتهمين بحيازة وإحراز وصنعاء مواد مفرقعة وهي ( نترو يوريا - ثلاثي الاستون - ثلاثي البروكسيد - كلورات البوتاسيوم - و مخلوط البارود الأسود - ومخلوط العاب نارية ) تصنيع عبوات مفرقعة بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.