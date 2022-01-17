الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 10.7 مليار دولار واردات مصر من الصين خلال 10 أشهر

واردات مصر
واردات مصر

شهدت واردات مصر من الصين نمو بنسبة 12.1%، لتسجل 10.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 9.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها من الصين بلغت 2.873 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.860 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 13.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 0.5%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها والتى بلغت قيمتها 1.536 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.303 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 232.9 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.


وأضاف جهاز الإحصاء أن، واردات منتجات الصيدلة من الصين بلغت 267.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 53.006 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 214.8 مليون دولار بنسبة 405.3%، كما ارتفعت واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 674.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 516.086 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 158.2 مليون دولار بنسبة 30.7%، كما بلغت واردات ألياف تركيبية واصطناعية 547.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 297.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 249.1 مليون دولار بنسبة 83.6%.


يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 67.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 57.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.7 مليار دولار بنسبة 16.8%.

الاحصاء واردات مصر الصين سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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