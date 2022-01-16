«حماة الوطن» بالمنوفية: الرئيس السيسي يتيح فرص حقيقية للشباب

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بالمنوفية، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي هاشتاج «شكرًا سيادة الرئيس» لتقديم الشُكر إلى الرئيس السيسي لدعمه الدائم للشباب، عقب انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

قال عبدالله الرفاعي، أمين شباب حزب حماة الوطن بالمنوفية، إنه شَرُف بالمشاركة والحضور فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي فى فرصة استثنائية لتبَادل ثقافات مع شباب من مختلف دول العالم وخلق أرضية مشتركة بين الشباب وصناع القرار من أجل الاستفادة القصوى من الخبرات.

أضاف أمين شباب حماة الوطن ان المنتدي خرج بعدة توصيات هامة ترفع شعار الشباب أولاً وتجعل من تمكين الشباب مقولة حقيقية تتجسد معانيها داخل أروقة الأجهزة التنفيذية والمجالس النيابية بالدولة، مؤكدًا قوة مصر وقدرتها على تنظيم حدث بهذا الحجم فى ظل جائحة كورونا.

كما أشاد الرفاعي باهتمام الرئيس بالمحاور الرئيسية للمنتدى «التنمية والإبداع والسلام»، وحديثه خلال جلسات المنتدى حول قضية اللاجئين ووجود 6 ملايين لاجئ في مصر، بينما هناك بعض الدول لم تتحمل 10 آلاف لاجئ في أراضيها وتقرر إعادتهم إلى بلادهم سريعاً وكيفية تجاوز العالم، خاصة مصر للجائحة واستعراض إنجازات المشروع القومي حياة كريمة.

ضم الوفد المُشارك من أمانة الحزب بالمنوفية عدد من الكوادر الشبابية المميزة وهم الدكتور أحمد زكريا العفيفي والدكتورة روان مصطفى عمران والمهندسة رضوى محمد الحنفي والإعلامية منة اللهُ أشرف الروبي.

أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيح ولمدة 4 أيام، بمشاركة 196 دولة، بحضور الرئيس السيسي، في ظل انتشار الجائحة، مؤكدًا أنه يعكس القوة التنظيمية للدولة المصرية.