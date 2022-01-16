المشدد 6 سنوات لشقيقين سرقا «توك توك» بالإكراه فى سوهاج

قضت اليوم محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة شقيقين من دائرة مركز جرجا بالسجن المشدد 6 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، لقيامهما بسرقة "توك توك" يقوده صبى بالإكراه، حيث استدرجاه لمنطقة نائية وضرباه بعصا على رأسه حتى فقد الوعى وسرقا "التوك توك" وفرا هاربين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالقاسم محمد، وعضوية المستشارين شوكت علاء، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام محمد.

وترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من العام قبل الماضى، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً بالواقعة من مأمور قسم شرطة مدينة جرجا، حيث تبين لضباط مباحث القسم بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، قيام حسن . م . أ "25 سنة - عاطل"، وشقيقه مصطفى "28 سنة - عاطل"، ويقيمان ببندر جرجا، بسرقة مركبة "توك توك" يقودها صبى يدعى أحمد محمدين بالإكراه، حيث استقل المتهمان "التوك توك" من مدينة جرجا، وطلبا من قائده توصيلهما إلى قرية "الخلافية".

وفى الطريق استدرجاه إلى منطقة نائية، وقام المتهم الأول بالتعدى عليه بضربه على رأسه بعصا حتى فقد الوعى، وقام الثانى بركله بقدمه خارج المركبة والقائه فى الطريق، وتمكنا من سرقة “التوك توك”.

وتم ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وأرشدا عن مكان إخفااء المركبة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .