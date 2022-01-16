الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء»: شراء الشقق قبل بنائها جائز بشروط

الإفتاء
الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء أن شراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو جائز إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، حيث جعل الأصل في المعاملات التي مبناها على التراضي الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصاً شرعياً، لحاجة الناس إليها، ومن هذه المعاملات عقد الاستصناع.

وأوضحت الإفتاء أن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري، وهذا الوصف يجعل المواصفات المتفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها، فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عموماً إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً.

يذكر أنه للحصول على فتوى من دار الإفتاء يمكنك إرسال سؤالك والحصول على إجابته عن طريق الخطوات التالية: عبر اللينك التالي:

http://www.dar-alifta.org/Home/fatwarequest

1- اكتب الموضوع الذي تتبعه الفتوى مثل: ( حج، صلاة، طلاق، ميراث، ...). 
2- اكتب بريدك الالكتروني إن وجد. 
3- اكتب سؤالك بوضوح، على أن يكون سؤالا واحدا . 
4- اضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك .

ونوهت الإفتاء أن الخدمة تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء يوميا ما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، ما عدا فتاوى الميراث تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساء يوميا ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية.

ويمكنك الحصول على الإجابة من إحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: 
1- الدخول على صفحة الاستعلام عن فتوى من هنا

2- استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقا في الاستعلام عن سؤالك

الطريقة الثانية:
إذا كنت قد أدخلت بريدك الالكتروني عند السؤال فقم بتفقد بريدك الالكتروني لأننا سوف نرسل لك إعلاما بأن سؤالك تمت الإجابة عليه أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

دار الافتاء المصرية شراء الشقة مقاصد الشريعة الإسلامية انتفاء الجهالة والغرر الإفتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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