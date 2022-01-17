من الفلفل الأخضر للفاصوليا.. كيف تقضى على دهون المعدة بدون الحاجة للأطباء

يعتبر حلم الرشاقة من الأحلام المشروعة لدى الكثيرين، حيث يسعى البعض إلى اتباع العديد من الأنظمة للتخلص من الدهون خاصة دهون المعدة.

هل هناك طريقة للتخلص من دهون المعدة؟

نحلم جميعًا بالحصول على جزء متوسط مسطح، وغالبًا ما نخصص الكثير من الوقت لأداء تمارين البطن على أمل أن نرى العضلات، وهذا يتطلب تعديل النظام الغذائي وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي.

الفلفل الأخضر

إذا كنت ترغب في تحسين قدراتك على حرق الدهون حتى تتمكن من رؤية نتائج جيدة بمنطقة البطن، فعليك إضافة الفلفل الأخضر إلى نظامك الغذائي.

يحتوي الفلفل على مادة "الكابسيسين" التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي للفرد بحيث يتم تحويل أي دهون مخزنة إلى طاقة، وهذا مفيد إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو إذا كنت ترغب في تقليل الدهون العنيدة التي تراكمت على البطن والوركين والفخذين.

الفاصوليا

يوصى بإضافة الفاصوليا إلى نظامك الغذائي لأنها غنية بالألياف والبروتينات والحديد، فهذه المعادن تساهم في طرد السموم التي تسبب احتفاظ الجسم بالماء والدهون بالإضافة إلى أنها تساعد في الحفاظ على بطنك ممتلئًا لساعات.

القرع

يجب أيضًا إضافة القرع إلى نظامك الغذائي اليومي لأن هذه الخضار مليئة بفيتامين سي الضروري لصحتك، كما يساعد فيتامين ج في الحفاظ على ثبات مستويات الطاقة لديك طوال اليوم.

الخضار الورقية

الخضار الورقية مهمة لأنها مليئة بالألياف التي يحتاجها جهازك الهضمي ليكون قادرًا على تكسير الأطعمة بشكل أفضل وللمساعدة في إضافة المزيد من الحجم إلى البراز لتحسين حركات الأمعاء.

الخيار

إذا وجدت نفسك تشعر بالجوع بعد ساعات قليلة من تناول وجبتك ولكنك تتخذ خطوات لتجنب تناول الوجبات الخفيفة المحملة بالسعرات الحرارية، فلماذا لا تختار الخيار بدلاً من ذلك، فهو مفيد لزيادة الشعور بالشبع.

الطماطم

الطماطم تمد الجسم بالكالسيوم و فيتامين سي أيضًا، حيث يلعب هذان العنصران دورًا في محاربة الدهون المتراكمة في بطنك.