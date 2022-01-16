الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي السفير الألماني بالقاهرة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى، اليوم، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الألماني فرانك هارتمان وحرمه، وأعضاء من طاقم السفارة في مقر السفارة بالقاهرة.


وقد ناقش الاجتماع الكثير من القضايا في حوار مفتوح بين السفير و ممثلي التنسيقية.

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و دار الحوار حول تمكين الشباب ومخرجات منتدي شباب العالم،والعلاقات المصرية الألمانية وكيفية تعزيزها ودعمها،وكذا دولاب العمل داخل التنسيقية وداخل البرلمان، وقضايا أخري متعلقة بالشباب الألماني وخريطة السياسة الألمانية الحالية، وأيضاً عدد أخر من القضايا المتعلق بكون هذا العام مخصص للمجتمع المدني، وباستضافة مصر لقمة المناخ هذا العام والأهمية الكبيرة التي توليها ألمانيا لملف التغيرات المناخية.

واتفق الجميع على أهمية التعاون و محورية قنوات الاتصال بين الجانبين، وأشار السفير إلى أهمية أن يلتقي البرلمانيون الألمان نظرائهم من التنسيقية بعد اجتياز الجائحة.

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وقام بتسليم درع التنسيقية المهندس مصعب أمين للسفير  معربين عن تقديرنا الكبير للعلاقات الألمانية المصرية وأهمية استمرارها ودعمها في مختلف مناحي التعاون.


وحضر اللقاء  بلال حبش  نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس امناء التنسيقية، والمهندس مصعب أمين المتحدث الإعلامي للتنسيقية، والنائبة أميرة صابر، والنائب طارق الخولي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

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لجنة التعليم بمجلس الشيوخ توافق على مقترح التنسيقية 

وكان قد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء المصريين الدارسين بالخارج، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث أبدى ممثلو الحكومة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة، الموافقة والاستعداد لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية شاملة لكل أبنائنا الدارسين في الخارج لتكون قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة إجراءات التقديم والمناهج التعليمية وشروحها ونماذج اختبارات إلكترونية واعتماد النتيجة إلكترونيا، ليتواكب مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والحكومة وتخفيفا للكثير من الأعباء سواء على الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الوزارة، على أن يصاحبها ورش عمل لدراسة آليات التنفيذ، في الوقت الذي أشاد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالمقترح.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السفير الألمانى طاقم السفارة الإجتماع التنسيقية المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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