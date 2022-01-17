«أوقاف الإسكندرية» تصدر تعليمات هامة لأئمة المساجد

عقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئا بمديري الإدارات الفرعية لمناقشة بعض المستجدات على الساحة فيما يخص مديرية أوقاف الإسكندرية، بشأن منظومة العمل وما تتطلبه المرحلة من توجيهات لبذل المزيد من الجهد والنهوض بمستوى الأداء في النواحي الإدارية والمتابعة المالية والمرور الميداني.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكان، أن المسجد مؤسسة مستقلة بذاتها وكيان مستقل يرأسه إمام المسجد، ومسؤولية العاملين بالمسجد تحت إشراف ومتابعة المفتش ومدير الإدارة وجهاز المتابعة، وأي خلل بالمسجد دون اتخاذ الإجراء اللازم يتحمل الجميع المسؤولية أمام كافة الجهات والتي قد تنتهي بالوقف عن العمل أو الفصل.

كما وجه بشن حملة نظافة أسطح المساجد وإزالة ماعلى الأسطح من خردة وكهن ومخلفات قد تتسبب في حدوث كارثة تطيح بالجميع، وهذا يتطلب صعود الجميع إلى سطح المسجد واتخاذ الإجراء القانوني بشأن العهدة وفق التعليمات المخزنية حتى لا تدخل تحت جريمة إهدار المال العام.

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، أن المنبر خط أحمر ومنطقة محظور الاقتراب منها للغير، والإمام الذي يفرط في منبرة أو يسمح لغيره أن يصعده كالجندي الذي مكن عدوه من سلاح يقتل به الجميع، ولا مكان لأي إمام لا يعرف قدر المنبر وأهميته وخطورة رسالته، ويتم وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق بعد عرض الأمر على القطاع الديني بالوزارة، ليقرر ما يراه بشأنه ويكون سببًا في الإضرار بمفتشه ومدير الإدارة التابع لها، وهذا يتطلب الحماية بالانتشار الدائم والمرور الميداني للحماية من الوقوع في هذا الخطأ.

وشدد "عبدالرازق" على التأكيد على المراجعة الدقيقة للمستحقات المالية، والتأكد على عدم صرف مبالغ بالمخالفة القانونية واللوائح والتعليمات المالية، مع التأكيد على أن وقوع مخالفة من هذا النوع تعد إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير، وهي جناية تضر بالجميع وقد تصل إلى السجن مع استرداد ما تم صرفه.

ووجه بالاستمرار فب غرفة العمليات بالإدارات، وتشكيل لجنة الأزمات والكوارث، واتخاذ كافة الإجراءات قبل وقوع الحدث ومنعًا لوقوع كارثة أو أزمة خاصة في هذه المرحلة التي يتربص لنا فيها أعداء الوطن، مع التأكيد على حصر الملحقات واتخاذ كافة الإجراءات نحو ما يتلاحظ، حيث أن الملحقات تعتبر أصول أملاك دولة يحاسب عنها الجميع مع عمل اللازم بشأن اللافتات والرخامات المعلقة على المساجد لتتناسب ومكانة المسجد وتليق بالأوقاف.