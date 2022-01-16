الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب حسام الخولى: منتدى شباب العالم عكس القوة التنظيمية للدولة فى ظل الجائحة

النائب حسام الخولى
النائب حسام الخولى

أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيح ولمدة 4 أيام، بمشاركة 196 دولة، وبحضور الرئيس السيسي، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يعكس القوة التنظيمية للدولة المصرية.

ووجه النائب حسام الخولى تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والشعب المصري، على الشكل الجيد الذي خرجت به النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في ظل الظرف الصحي العالمي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقدت اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

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وائل لطفي

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