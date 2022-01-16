لجنة الطاقة والقوى العاملة بـ«الشيوخ» توافق على مقترح التنسيقية بإنشاء «بنك الكوادر البشرية»

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وبحضور ممثلين عن وزارتي القوى العاملة والتخطيط، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وطرح عمارة، فلسفة المقترح البرلماني بإنشاء بنك الكوادر البشرية وأهميته التي تدعم رؤية فخامة عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، ورفع كفاءة رأس المال البشري المصري، والمساهمة في خفض البطالة وتسويق القدرات الشبابية المصرية على النطاق المحلي والدولي، وتعريف الشباب المصري بالفرص المتاحة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمر في توفير الكوادر البشرية المدربة والمعتمدة.

وطالب خلال الاجتماع، بضم المقترح إلى اختصاصات مجلس تنمية الموارد البشرية ورسم خريطة شبابية بقاعدة بيانات شمولية دقيقة.

وأثنى ممثلوا الوزارتين على المقترح، وعبروا عن جاهزيتهم للتنفيذ، وتوفير الدعم التمويلي من خلال صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة.

ووجه النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، برفع تقرير للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، واتخاذ المسار القانوني التشريعي لخروج الاقتراح إلى النور، نظرا لأهميته للدولة المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في زيارة برلمانية رسمية للإمارات

وصل اليوم الأحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.