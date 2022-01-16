تتزايد اهتمامات الطلاب خلال هذه الساعات على مراجعة علوم للصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الأول على بنك المعرفة، وننشر في السطور التالية رابط بنك المعرفة ٢٠٢٢، لكي يتمكن الطلاب من الوصول للمراجعات النهائية التي توفرها لهم وزارة التربية والتعليم.

مراجعة علوم للصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الأول على بنك المعرفة

مراجعة علوم للصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الأول على بنك المعرفة: يمكن كافة الطلاب والطالبات بجميع المنشآت التعليمية التعامل مع رابط منصة بنك المعرفة عبر الرابط التالي: https://discoveryeducation.ekb.eg التي تم إطلاقها لضمان استمرار الدراسة في ظل انتشار كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يمكن تعطيل الدراسة في المدارس وفقا للوضع الوبائي في مصر وأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها وزارة الصحة يوميا دون تعطيل العملية التعليمية لضمان السلامة الكاملة، وتوفر المنصة الإلكترونية فيديوهات شرح كاملة لكافة المواد الدراسية لطلاب جميع المراحل من الابتدائية إلى الثانوي العام مرورا بالمرحلة الإعدادية مع أفضل معلمين في المواد الدراسية المدربة بتقنيات عالية حيث يتم استخدام الوسائل الحديثة في شرح المواد والتي من شأنها ضمان استيعاب الطلاب للمناهج.

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رابط منصة بنك المعرفة للصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وجاء كالتالي:

أدى الطلاب في يوم السبت 15 يناير:

امتحان مادة اللغة العربية يستمر وقت الاختبار لمدة ساعتَين ونصف الساعة.

التربية الدينية يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأدى الطلاب في يوم الأحد 16 يناير:

مادة العلوم يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة.

المهارات المهنية يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 17 يناير:

مادة الدراسات الاجتماعية يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة.

مادة ICT يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الثلاثاء 18 يناير:

امتحان لغة إنجليزية يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الخميس 20 يناير:

امتحان الرياضيات يستمر وقت الاختبار لمدة ساعة ونصف الساعة