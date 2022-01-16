الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط مستريح بورسعيد استولى على 20 مليون جنيه من ضحاياه

عصابي
عصابي

نجحت أجهزة الأمن ببورسعيد في القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بمحافظتي بورسعيد ودمياط.

وحرر المحضر رقم 170 لسنة 2020،  إداري المناخ، وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة الحكم الصادر من محكمة جنح الشرق في القضية رقم 3274 لسنة 2021 جنح الشرق بالحبس ثلاث سنوات.

تفاصيل الواقعة بدأت حين أوهم المتهم وتشكيله العصابي المواطنين من محافظتي بورسعيد ودمياط بالمشاركة في مشروع سياحي عبارة عن مركب، وذلك بالمخالفة للواقع، حيث قام بعرض المشروع الوهمي علي ضحاياه، وحصل من كل واحد منهم على 100 الف جنيهًا.

واستولى المتهم من ضحاياه على 20 مليون جنيه ، وقدم الضحايا ضده عشرات البلاغات، وجري التحقيق فيها، وصدر أحكام واجبة التنفيذ.

وتوصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد إلي معلومة تفيد بتواجد هذا الشخص الذي يدعي محمود ر ج مقيم بمحافظة دمياط ومالك معرض سيارات، مع أحد ضحاياه ببورسعيد للحصول على مبلغ مالي بطريقة النصب والإحتيال، وتمكنت مباحث قسم شرطة المناخ برئاسة المقدم احمد العيسوي والنقيب مهند العجمي معاون المباحث
من ضبطه متلبسًا.

من جانبه أكد معتز عرابي محامي المجني عليه،  أن نيابة المناخ والزهور تُجري تحقيقًا موسعًا مع الشخص المتهم، وتستمع إلي أقوال شهود العيان في واقعة اليوم، ومن المقرر استمرار حبسه على ذمة قضايا، وتنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في الجرائم الموجهة اليه.

تشكيل عصابي ضبط المواطنين الأحد حكم دمياط محافظ المباحث حبس قسم شرطة تشكيل سقوط تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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