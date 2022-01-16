وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 32 من صالون الشباب تحت شعار «الحُلم.. أرض الواقع»

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 32 من صالون الشباب، وتحمل شعار «الحلم .. أرض الواقع»، وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بقصر الفنون بساحة الأوبرا وبحضور الدكتور عماد أبوزيد رئيس لجنة التحكيم، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين.

وأشادت «عبدالدايم» بالأعمال المختارة التي تعكس الطاقات الإبداعية للشباب وتضم أعمالًا من مدارس واتجاهات فنية متعددة، وقالت إن الصالون منذ ميلاده يعد حاضنة فنية مميزة تتيح الفرصة للواعدين في هذا المجال للتعبير عن أنفسهم وتجسيد أحلامهم وطموحاتهم، ووجهت بمضاعفة جوائز هذه الدورة لتصبح قيمة الجائزة الكبرى خمسون ألف جنية كما قررت استحداث جائزتي اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث، وقدمت الشكر للدكتور خالد سرور رئيس القطاع ولفريق العمل القائم على التنظيم والإعداد والتنفيذ وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تنمية الوعي وتطوير المجتمع، من خلال القوى الناعمة.

من جانبه أكد «سرور» أن صالون الشباب أحد الروافد الهامة للحركة التشكيلية المصرية من خلال ما يفرزه من مواهب واعدة لاستمرار مسيرة الإبداع، وأضاف أنه نجح خلال دوراته السابقة في الكشف عن أسماء بات أغلبها حاليًا نجوما بارزة في سماء الفن التشكيلي، وأضاف أن الدورة 32 تتجدد فيها الدوافع والتحديات أمام شباب واثق من قدراته على تقديم ذاته.

يذكر أن الدورة 32 من صالون الشباب تقدم للمشاركة بها 640 فنانًا بـ751 عملًا وقامت لجنة التحكيم والفرز باختيار 196 فنانًا بإجمالي 210 أعمال فنية في مجالات «التصوير – النحت – الرسم – الخزف – الجرافيك – التجهيز في الفراغ – الفنون الرقمية – الميديا»، وجاءت جوائزها كالتالي:

الجائزة الكبرى

قيمتها 50 ألف جنيه وحصل عليها أحمد منصور ويارا ياسر مكاوي.

جوائز الصالون وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه:-

- مجال التصوير مناصفة بين أحمد شعبان أبوالعلا وأحمد عبدالحميد الشافعي.

- مجال النحت مناصفة بين منة الله عادل أحمد وميسون مصطفى الزربة.

- مجال الرسم مناصفة بين سلطان أحمد أحمد وسميحة محمد تهامي.

- مجال الخزف مناصفة بين دعاء عيد ابراهيم و محمود رشدى جابر

- مجال الجرافيك مناصفة بين أميرة سعد محمد وروضة نور الدين علي.

- مجال تجهيز في الفراغ مناصفة بين آلاء عبدالقادر مغازي وهاجر أحمد سيد.

- مجال الفنون الرقمية "تصوير ضوئي- كمبيوتر جرافيك" مناصفة بين ريهام مصطفى درويش وهبة محسن الكتبي.

- مجال الميديا "فيديو آرت- فنون تفاعلية" مناصفة بين على رشدي علي ومصطفى محمود عامر.

الجوائز التشجيعية عدد 2 جائزة وقيمة كل جائزة 15 ألف جنيه وفاز بها:

- الأولى مناصفة بين أحمد محمود سليمان "تصوير" و سارة عبدالرحمن شريب "تجهيزات في الفراغ".

- الثانية مناصفة بين سارة ماهر قاسم "نحت" وهاجر رجب محمد "خزف".