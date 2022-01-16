«الصحة»: «أوميكرون» المتحور السائد فى مصر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، أن مؤشرات الإصابة بكورونا مرتفعة، وعلينا أن نلتزم بالاجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والإسراع في تلقي اللقاحات.

وأضاف عبدالعفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون على مستوى مصر والعالم، موضحًا أن ما توافقت عليه الدراسات أن متحور "أوميكرون" الأسرع انتشارا من بين كل المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

وتابع: "نحن نتكلم عن متحور سريع الانتشار جدا، والنهارده لو خدنا إحصائية سنجد أن المتحور السائد في مصر في الإصابات هو أوميكرون"، موضحًا أن أكثر من 73% من مصابي كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية "أوميكرون"، وأوروبا 80%.