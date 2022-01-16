قبل عرضه بأيام.. 4 مشاهد ترصد كواليس تصوير فيلم «تمساح النيل»

يستعد صناع فيلم «تماسيح النيل»، لعرض العمل في دور العرض يوم 26 يناير بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم بيومي فؤاد ومصطفى خاطر.

ويشارك في العمل العديد من نجوم الفن على رأسهم كلًا من “مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسي، بدرية طلبة، شريف حسني”، وتشارك الفنانة سوزان نجم كضيف شرف.

أفيشات دعائية للفيلم

وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح عددٍ من الأفيشات الدعائية للعمل تحتوي إحداها على أبطال العمل بالكامل، بالإضافة إلى أفيشات منفردة لكل من أبطال العمل.

دور الاحتيال

تدور أحداث الفيلم حول دور مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى هما شابان يقومان بأعمال النصب والاحتيال على خالد الصاوى، الذى يقوم به من خلال دور رجل غني، وذلك خلال رحلته البحرية.

مشاهد نيلية

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم على مراكب نيلية في أسوان، بالإضافة إلى تصوير مشاهد أخرى في مدينة الأقصر.

موسم إجازة نصف العام

قرر صناع فيلم "تماسيح النيل" طرح العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسى، التي تضم عددًا كبيرًا من الأفلام.