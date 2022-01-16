الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الشاعر الغنائي نادر سعيد يكشف تفاصيل تحضيراته لميني ألبوم جديد

الشاعر الغنائي نادر
الشاعر الغنائي نادر سعيد

يعيش الشاعر الغنائي نادر سعيد حالة من النشاط الفني المكثف، خاصة أنه يعكف حاليًا، على كتابة أكثر من أغنية تتنوع بين الرومانسية والمقسوم وأخرى شعبية تحمل طابع البهجة، لطرحهم على طريقة السينجل في الفترة القليلة المقبلة ويتعاون فيهم مع المطرب والملحن إيهاب التهامي؛ وذلك نجاحهما سويا فى أغنية "الأنانى" التى تم طرحها مؤخرا ولاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل.

قال نادر لـ«الدستور»، إنه انتهى مؤخرًا من كتابة 5 أغنيات جديدة، يتعاون خلالهم مع المطرب والملحن إيهاب التهامي، المقرر طرحهم في مينى البوم يتم اصداره على طريقة السينجل، الأولى تحمل اسم "حالة"، وهي غناء إيهاب التهامى، وتوزيع ومكساج مؤمن ياسر، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو بالإسكندرية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتقول كلمات الأغنية "أنا عايش حاله عزله وكآبة.. ببعد عن الناس.. ناس مريضه مؤذيه مخفية.. فى زمانا الطيبه بطلت خلاص".

نادر والتهامي

أضاف «نادر» أنه يعشق التعاون مع "التهامى" لوجود كيميا خاصة بينهما، لافتًا إلى أنه يعقد مع التهامى الأيام الحالية جلسات عمل مكثفة، لإنهاء كل التفاصيل الخاصة لـ4 أغنيات أخرى مختلفة، الأولى بعنوان «مخدتش حاجة منك»، وتنتمى إلى نوعية الدراما وهى من توزيع ومكساج مؤمن ياسر؛ والأغنية الثانية تحمل اسم «طبع الحسن»، وتقول كلمات الأغنية "ده طبع الحسن مرسوم  مرسوم.. رسم وانا فى حبك مجنون.. موهوم موهوم".

في السياق، يضع نادر حاليًا اللمسات النهائية للأغنية الثالثة وتحمل اسم «خمسة وخميسة»، وتنتمى إلى اللون الشعبي وتقول كلماتها: "خمسة وخميسة علينا من عيون الناس.. وكمان خمسة على اللى شافنا ومسماش.. عنيكوا علينا بصراحة احنا استوينا طلعتوا عنينا.. والله منكم مسلمناش"، أما الأغنية الأخيرة تحمل اسم "قدامى شفاف".

وطُرحت لـ نادر سعيد مؤخرًا أغنية «راح»، التى يتعاون خلالها مع المطرب والملحن أحمد مهدي، وهى من توزيع ومكساج عبدالرحمن صفوت، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بقيادة المخرج عبدالرحمن صفوت.

تقول كلمات الأغنية: "لو الدموع بتريح كان زماني مستريح.. لسه عايش افكر فيه.. راح ومش راجع.. والفراق ليه توابع.. لسه دموعى نازله عليه".

كما تعاون مؤخرًا مع المطرب إيهاب التهامى، في عدد من الأغنيات منها "مسكالى القط" و"الحلوه" و"خيط واتقطع" وآخرها أغنية "الأناني" التى حققت نجاحًا كبيرًا جديدًا، وهى من توزيع وجيتار وهندسة صوت مؤمن ياسر، وطبلة محمد أحمد المجلى، وتم تسجيلها في ستوديو zero3.

الشاعر الغنائي نادر سعيد نادر سعيد تفاصيل مينى ألبوم نادر سعيد نادر سعيد وإيهاب التهامى مينى البوم جديد

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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