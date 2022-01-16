دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم فى دار السلام

نشب منذ قليل، حريق في مدخنة مطعم بمنطقة دار السلام جنوب العاصمة، وتمكن ضباط الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت قد تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم شهير بمنطقة دار السلام.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن النيران شبت فى مدخنة المطعم، وتم إخمادها قبل انتقالها لباقي أجزاء المصنع، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.