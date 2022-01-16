الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم فى دار السلام

حريق
حريق

نشب منذ قليل، حريق في مدخنة مطعم بمنطقة دار السلام جنوب العاصمة، وتمكن ضباط الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت قد تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم شهير بمنطقة دار السلام.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن النيران شبت فى مدخنة المطعم، وتم إخمادها قبل انتقالها لباقي أجزاء المصنع، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إخماد الحريق مطعم شهير شرطة النجدة منطقة دار السلام دون وقوع إصابات ضباط الحماية المدنية خسائر في الأرواح الإدارة العامة للحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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