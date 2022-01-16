تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في زيارة برلمانية رسمية للإمارات

وصل، اليوم الأحد، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية بناءً على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الشباب العربي اختيار أحمد فتحي وشريف الرفاعي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعضوية مجلس الشباب العربي للتغير المناخي في دورته الأولى الممتدة من نهاية 2021 حتى نهاية 2023.



ينعقد المجلس تحت رعاية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ويعد من المنصات الرائدة إقليميًا.

وكانت قد أصدرت تنسيقية الأحزاب بيانًا إعلاميًا قالت فيه: "على مدار الأيام الماضية شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي".