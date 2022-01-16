الأجهزة الأمنية اليمنية تحبط محاولات حوثية لزعزعة استقرار مأرب

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية، كل المحاولات البائسة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وقال مساعد مدير أمن مأرب العقيد الركن علي المعمري- حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية: "إن الأجهزة الأمنية أحبطت كل المحاولات الحوثية البائسة لشق الصف وزعزعة الاستقرار وزرع الخلايا النائمة في مأرب"، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.



وأضاف المعمري، مخاطبًا الميليشيا الحوثية: "لن تعيقنا مخططاتكم وخلاياكم ونحن في أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة خلاياكم التي ترسلونها وكذا مواجهة عناصركم في الجبهات".



وأشار العقيد المعمري إلى أن رجال الأمن يشاركون إخوانهم أبطال الجيش في مختلف جبهات القتال، وهذا يؤكد على الروح المعنوية العالية وتضحية رجال الأمن في سبيل الجمهورية، معربًا عن شكره وتقديره للمواطنين في مأرب على تعاونهم الكامل مع رجال الأمن.. داعيًا إياهم إلى رفع الحس الأمني أكثر والإبلاغ عن أي أشخاص مشتبه بهم.



وكانت حققت قوات الجيش اليمني انتصارات كاسحة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب بعد أن كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة.

وقال أركان حرب جبهة الجوبة، العميد الركن عبده الذيباني، إن قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوبي محافظة مأرب، وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل (الفليحة) وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.