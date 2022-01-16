الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هيا إبراهيم تكشف تفاصيل مكياج السبعينات في مسلسل «جزيرة غمام»

هيا إبراهيم
هيا إبراهيم

أعلنت الفنانة هيا إبراهيم، عن مشاركتها في مسلسل جديد يخوض السباق الرمضاني المقبل مع الفنانة أروى جودة، والذي انطلقت جلسات تصويره أول أمس، بمنطقة الشيخ زايد بمدينة أكتوبر.

وقالت أن الشركة المنتجة تعاقدت معها على أن تقوم بعمل المكياج في حقبة السبعينات.

وتابعت ابراهيم في تصريحات لـ«الدستور»، إن المسلسل يدور في حقبة السبعينيات، وأنها أعدت المكياج المناسب لتلك الحقبة والذي تقوم ببطولته نجمة كبيرة ستكون مفاجأة سيزون رمضان المقبل.

وأشارت خبيرة التجميل هيا إبراهيم إلى أن موضة السبعينيات من القرن الماضي، عُرفت برسم العيون السوداء المكحّلة، واستخدام الرموش الاصطناعية بكثافة، واعتماد طبقاتٍ عدة من المسكرا، أما أحمر الشفاه فيأتي أحمر اللون، مع استعمال الـ gloss، ويتوحد لون البشرة بكريم أساس كثيف يغمرها بالكامل.


وتشارك هيا بالتمثيل إمام الفنانة أروى جودة، ويحدث بينهما العديد. من المواقف التي تجعلها ترفض العودة لأسرتها بعد أن هربت منهم، والعمل من إخراج إبراهيم حمودة، تأليف شريف عبد الباري.

من جهة أخرى، تخوض أروى جودة بطولة مسلسل حرب نفسية ، من المقرر أن يقوم بمشاركتها البطولة مصطفى دوريش، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، ومن إخراج أحمد شفيق . 

مسلسل حرب نفسية والذى يعد أولى تجارب أروى جودة فى البطولة المطقلة ، تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى المنصات خارج الماراثون الرمضانى ، على ان يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك . 

يشار إلى أن المخرج أحمد شفيق قدم مؤخرًا حكاية "على الهامش" وهى الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أمانى التونسى، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أكتوبر المسلسل منطقة الشيخ زايد موضة السبعينيات رمضان أروى جودة

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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