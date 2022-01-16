أروى جودة تعلن خوض السباق الرمضاني بـ«جزيرة غمام»

تعاقدت الفنانة أروى جودة رسميًا على بطولة عمل درامي جديد في سباق رمضان المقبل ويحمل عنوان “جزيرة غمام”.

وعلمت “الدستور” أن صناع العمل بدأوا تصوير أولى مشاهد العمل منذ يومين، وسط تكتم شديد.

من جهة أخرى، بدأ المخرج أحمد شفيق الاستعدادات والتحضيرات لمسلسله الجديد "حرب نفسية" المقرر أن يعرض في 15 حلقة، حيث وقع اختياره على كل من الفنانين أروى جودة، ومصطفى درويش، وعصام السقا، وجيهان خليل، وعدد من الفنانين الشباب، حيث جارى استكمال قائمة الممثلين خلال الأيام المقبلة .

مسلسل حرب نفسية ، من المقرر أن يقوم ببطولته الفنانة أروى جودة، ومصطفى دوريش، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، ومن إخراج أحمد شفيق .

مسلسل حرب نفسية والذى يعد أولى تجارب أروى جودة فى البطولة المطقلة ، تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى المنصات خارج المكاراثون الرمضانى ، على ان يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك .

يشار إلى أن المخرج أحمد شفيق قدم مؤخرًا حكاية "على الهامش" وهى الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أمانى التونسى، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.