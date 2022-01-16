الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية والكاثوليكية تحتفل بعيد القديس بطرس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم، بحلول الأحد الثاني من زمن السنة بينما تشترك الكنيستين الروم الملكيين والمارونية بالاحتفال بالقديس بطرس الرسول.

تقول الكنيسة المارونية إن عيد تكريم سلاسل مار بطرس الرسول انه في ايامِ هيرودوسَ المَلِك زُجَّ بُطرُس في السِجْنِ وقُيِّدَ بالسَلاسِلَ. يُخبِرُ التَقليدُ أنَّ هَذِهِ السَلاسِل قَد نَقلَتها القِدِّيسَة افدوكيا الى القِسطَنطينية وَمِنها الى روما.

وبُنِيَتْ في روما كَنيسةٌ تُدعى حَتى اليوم "كنيسَةُ سَلاسِلَ القديس بُطرُس" وهِي تَحتَفِظُ عَلى السلاسل يُقال إنَّ بُطرُسَ الرَسول قَد قُيِّدَ بها. فَلنُكَرِّمْ ذكرَ جِهادِ القدِّيس بطرس وتَقييدِه بالسَلاسِلِ مَحبَّةً بالمَسيح. وَلتَحرُسُنا شَفاعَتُه.

بينما تقول كنيسة الروم الملكيين:"نكرّم اليوم السلسلة التي قيِّد بها الرسول بطرس عندما زجّ في السجن بأمر هيرودس الملك، لأجل اسم الرب يسوع. هذه السلسلة، نقلتها الإمبراطورة افذوكية إلى القسطنطينيّة سنة 437 ووضعها في المعبد المشيّد على اسم هامة الرسل داخل الكنيسة العظمى. 

وفي روما أيضاً بنيت كنيسة في مستهلّ القرن الخامس على اسم الرسل، ووضعت فيها منذ القديم السلاسل التي قيّد بـها بطرس الرسول عندما زجّ في سجون روما بامر نيرون. وفي القرن السادس دُعيت هذه الكنيسة، كما تدعى اليوم، كنيسة سلاسل القدّيس بطرس.

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