قبل عرضه بأيام.. طرح بوسترات منفردة لأبطال «أبو العروسة 3»

طرحت الشركة المنتجة للجزء الجديد من مسلسل "أبو العروسة" الذي يخوض بطولته النجم سيد رجب، والنجمة سوسن بدر، البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل، تمهيدا لعرض أولى حلقات الجزء الثالث يوم السبت الموافق 22 يناير الجارى، حصريا على شبكة قنوات DMC.

كما طرحت الشركة عدد من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل حيث ظهر كل من النجم مدحت صالح والنجمة نرمين الفقى، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة ولاء الشريف، والفنانة ديانا هشام، والأطفال أمل حسام ويوسف حسام، منفردا على البوسترات الدعائية، مما أثار اعجاب الجمهور الذى تداول الصور على مواقع التواصل الإجتماعى.

سيد رجب وسوسن بدر

نرمين الفقى

ويسعى المؤلف والمخرج هانى كمال، من تصوير كافة المشاهد على قدما وساق، تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشّتوي، واستعدادًا لدخول معظم أبطال المسلسل لتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية المقبلة، حيث يتبقى لهم حوالى 25%، من إجمالى أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث بداية نوفمبر الماضى، داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل بمنطقة مصر الجديدة.

مدحت صالح

ويشهد الجزء الجديد، العديد من التطورات لجميع الشخصيات التي شاركت خلال أحداث العمل، كما أنه يشهد وجوه جديدة من بينها الفنانين «وفاء صادق، هدير عبد الناصر، نور محمود، و شريف بديع» حيث يناقش المسلسل العديد من المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة، لافتًا إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

تفاصيل الجزء الثالث لمسلسل «أبو العروسة»

الجزء الثالث من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

رانيا فريد شوقى

أمل حسام ويوسف حسام