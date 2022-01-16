الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل عرضه بأيام.. طرح بوسترات منفردة لأبطال «أبو العروسة 3»

أبطال أبو العروسة
أبطال أبو العروسة

طرحت الشركة المنتجة للجزء الجديد من مسلسل "أبو العروسة" الذي يخوض بطولته النجم سيد رجب، والنجمة سوسن بدر، البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل، تمهيدا لعرض أولى حلقات الجزء الثالث يوم السبت الموافق 22 يناير الجارى، حصريا على شبكة قنوات DMC.

كما طرحت الشركة عدد من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل حيث ظهر كل من النجم مدحت صالح والنجمة نرمين الفقى، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة ولاء الشريف، والفنانة ديانا هشام، والأطفال أمل حسام ويوسف حسام، منفردا على البوسترات الدعائية، مما أثار اعجاب الجمهور الذى تداول الصور على مواقع التواصل الإجتماعى.

سيد رجب وسوسن بدر
نرمين الفقى

ويسعى المؤلف والمخرج هانى كمال، من تصوير كافة المشاهد على قدما وساق، تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشّتوي، واستعدادًا لدخول معظم أبطال المسلسل لتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية المقبلة، حيث يتبقى لهم حوالى 25%، من إجمالى أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث بداية نوفمبر الماضى، داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل بمنطقة مصر الجديدة.

مدحت صالح

ويشهد الجزء الجديد، العديد من التطورات لجميع الشخصيات التي شاركت خلال أحداث العمل، كما أنه يشهد وجوه جديدة من بينها الفنانين «وفاء صادق، هدير عبد الناصر، نور محمود، و شريف بديع» حيث يناقش المسلسل العديد من المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة، لافتًا إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

تفاصيل الجزء الثالث لمسلسل «أبو العروسة» 

الجزء الثالث من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

رانيا فريد شوقى
أمل حسام ويوسف حسام
ديانا هشام
أبو العروسة 3 أحداث أبو العروسة 3 بوسترات منفردة لأبطال أبو العروسة تفاصيل أبو العروسة 3 موعد عرض أبو العروسة 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

الحكومة: فرض غرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

إزالة آثار حادث الطريق الدولي بكفرالشيخ وتسيير حركة المرور

«روحت لأطباء نفسيين».. أصالة تكشف أسرار انفصالها وزواجها الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا