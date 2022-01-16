المؤبد وأحكام بالسجن 15 عامًا لـ4 متهمين بقتل مواطنين فى المنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، الأحد، حكما حضوريا بمعاقبة مجدى جودة محمد جودة وأشرف رشدى عثمان بالسجن المؤبد ثانيا بمعاقبة خليفة نور على وصحة اسمه خليفة نور الدين على عثمان ومحمد جودة محمد جودة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية في ثبوت اتهماهم بقتل اثنين في المنيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين أحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي و أحمد محمد فهيم وبأمانة سر اندراوس فهمى ومحمد عابد.

كشفت تحقيقات نيابة مركز ملوى الجزئية فى القضية رقم19509 لسنة 2014 جنايات مركز ملوى والمقيدة برقم 3702 لسنة 2014 كلى جنوب المنيا والتى أجراها احمد ابو سحلى وكيل النائب العام بمركز ملوى أنه فى يوم 17يوليو عام 2014 تلقي اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام كل من مجدى جودة محمد جودة وخليفة نور على ومحمد جودة محمد جودة وأشرف رشدى عثمان وسيف رشدى عثمان سبق الحكم عليه وآخرين بالتشاجر فيما بينهما مستخدمين أسلحة نارية بينهما واسفرت عن مصرع شخصين.

أكدت التحريات الأولية للرائد احمد الصفتى معاون مباحث مركز شرطة ملوى أن سبب المشاجرة خلافات بين أولاد جودة واولاد رشدى بسبب الجيرة وتجددت بحدوث مشادات كلامية بينهما وتطورت بسرعة البرق الى تشاجر وقيام الطرف الأول اولاد جودة المتهمان الأول مجدى جودة محمد جودة 50 سنة والثانى خليفة نور على 48 سنة بقتل المجنى عليه رجب عثمان تونى أثناء تواجده بالحقل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على قتله واعد لهذا الغرض سلاحين ناريين بندقيتين آليتين وتربصا له وبمجرد مشاهدتهما له أطلق الأول عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله والتى أودت بحياته فى حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.