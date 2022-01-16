بعد سحب تأمينه الشخصى.. الأمير هارى يهدد بمقاضاة الحكومة البريطانية

أعلن الأمير هاري الحكومة البريطانية اعتراضه على قرار الحكومة البريطانية بإزالة حرسه الأمني، مهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب محامو هاري، الذي تنحى عن واجباته الملكية قبل عامين، رسالة "بروتوكول ما قبل الإجراء" إلى وزارة الداخلية، مشيرين إلى أنهم سيطلبون مراجعة قضائية إذا لم يتم توفير الأمن المستمر من قبل المملكة المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن هاري يريد الحصول على حماية الشرطة بدلاً من الأمن الخاص عندما يكون هو وعائلته في المملكة المتحدة لأنهم لا يشعرون بالأمان هناك، وفي بيان صادر عن ممثل قانوني قال إنه مستعد لدفع ثمن ذلك.

وتابعت أن هاري يؤكد ان فريق الحماية الخاص به في الولايات المتحدة ليس لديه ولاية قضائية كافية في الخارج أو الوصول إلى معلومات المخابرات البريطانية اللازمة للحفاظ على أمان عائلة ساسكس.

وقال الممثل القانوني للدوق في بيان "ستظل المملكة المتحدة دائمًا منزل الأمير هاري ودولة يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها".

وتابع "مع عدم وجود حماية الشرطة ، تأتي مخاطر شخصية كبيرة للغاية".

وأضاف الممثل القانوني للدوق: “يمول دوق ودوقة ساسكس شخصيًا فريقًا أمنيًا خاصًا لعائلتهما، ومع ذلك لا يمكن للأمن أن يكرر الحماية الشرطية اللازمة أثناء التواجد في المملكة المتحدة”.

وتابع "في غياب مثل هذه الحماية، لن يتمكن الأمير هاري وعائلته من العودة إلى منزله".

واكدت الصحيفة انه في حال استمرت القضية، فستؤدي إلى معركة قضائية في المحكمة العليا بين الوزراء والأمير هاري.

وأضافت أن الملكة اليزابيث الثانية قد علمت بإجراءات حفيدها، والتي يُعتقد أنها المرة الأولى التي يرفع فيها أحد أفراد العائلة المالكة دعوى ضد الحكومة البريطانية.

وقال مصدر: "حجة هاري فهمه القانون بشكل خاطئ، إنه يشعر أن قرار إزالة الأمن الخاص به كان خاطئًا، وأرسل محامو هاري بروتوكول الإجراءات المسبقة إلى وزارة الداخلية قبل شهرين، هذا في الأساس مقدمة لمراجعة قضائية".