«الصحة» تنصح بتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين «C» و«E»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم الأغذية التي تقوي الجسم والمناعة ضد الأمراض ومن بينها فيروس كورونا ومتحوراته، وعلى رأسها الأغذية التي تحتوي على فيتامين C وE والحرص على تناولها باستمرار.

وأشارت الوزارة فى منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” إلى أن الأغذية التي تحتوي على فيتامين سى تشمل “البرتقال- الليمون - الجوافة - الكيوى - البروكلي- الطماطم - الفلفل - البقدونس”، فى حين أن الأغذية التي تحتوي على فيتامين E متوفرة فى المكسرات والخضروات الورقية.