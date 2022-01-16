الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث سير بالطريق الدولى بكفرالشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 6 أشخاص في حادث سير، الأحد على  الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ، إثر تصادم بين سيارتين بطريق الشهابية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، إخطارًا من مستشفى بلطيم المركزي بوصول 6 مصابين، بطريق الشهابية الدولي.

تبين أن المصابين هم: معتز.أ.ع 36 سنة من دمياط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود.أ.ف، 25 سنة، دمياط كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عيد.ع.ح ، 40 سنة، دمياط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أسامة.م.ا، دمياط، 40 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد.غ، 43 سنة، دمياط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن.ع.ا، دمياط، 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمستشفى.

محافظة كفر الشيخ الطريق الدولي حادث سير حادث مرورى مديرية الشئون الصحية نقل المصاب سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

الحكومة: فرض غرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

خلطة استعادة الثقة.. ماذا ينقص المنتخب بعد موقعتى نيجيريا وغينيا بيساو؟

حبس متهم جديد فى قضية بسنت خالد.. والتحفظ على 18 هاتفاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا