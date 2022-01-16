إصابة 6 أشخاص فى حادث سير بالطريق الدولى بكفرالشيخ

أصيب 6 أشخاص في حادث سير، الأحد على الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ، إثر تصادم بين سيارتين بطريق الشهابية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، إخطارًا من مستشفى بلطيم المركزي بوصول 6 مصابين، بطريق الشهابية الدولي.

تبين أن المصابين هم: معتز.أ.ع 36 سنة من دمياط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود.أ.ف، 25 سنة، دمياط كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عيد.ع.ح ، 40 سنة، دمياط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أسامة.م.ا، دمياط، 40 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد.غ، 43 سنة، دمياط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن.ع.ا، دمياط، 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمستشفى.