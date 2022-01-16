أضرار جسيمة في تونغا بعد ثوران بركاني

لحق تسونامي نجم عن ثوران بركاني هائل في مياه جنوب المحيط الهادئ السبت أضرارًا كبيرة واسفر عن مقتل امرأتين غرقًا في البيرو فيما أُعلن عن انتهاء الانذار الأحد.

وأوضح مركز الانذار من تسونامي في المحيط الهادئ عند الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت غرينتش أن خطر حصول أمواج عاتية "قد زال عموما" في البلدان المطلة على المحيط مع احتمال حصول تغييرات طفيفة في مستوى المياه في الساعات القليلة المقبلة.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن إن "تسونامي كان له أثر كبير على ساحل نوكوالوفا (عاصمة جزر تونغا) الشمالي مع لفظ البحر سفنًا وصخورًا كبيرة إلى الشاطئ" من دون تسجيل وقوع ضحايا في الأرخبيل.

وعلى بعد عشرة كيلومترات، لقيت امرأتان حتفهما في البيرو غرقًا على شاطئ نايلامب في لامبايكي في الشمال بسبب "أمواج غير مألوفة" تَلَت الثوران البركاني في تونغا، بحسب ما أعلن الأحد المركز الوطني لعمليات الطوارئ المحلّي.

وكانت البيرو قد أغلقت 22 مرفأ السبت احترازيًا، وأعلنت الشرطة أنّها أنقذت 23 شخصًا على الساحل.

وأشارت أردرن إلى أن من الصعب تحديد حجم الأضرار في المملكة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ في ظلّ انقطاع الاتصالات فيها.

وأوضحت أن المنطقة "لا تشهد أي ثوران كبير حاليا" وأن الرماد توقف عن التساقط لكن "غيمة من الرماد البركاني تغطي سماء نوكوالوفا حيث الوضع هادئ ومستقر".

وأكّدت أن تونغا بحاجة إلى مياه "لأن الرماد أدى إلى تلوث" مصادر المياه.

وسترسل نيوزيلندا طائرة استطلاع عسكرية للتحليق فوق المنطقة الاثنين في حال سمحت سحابة الرماد البركاني بذلك.

وكتب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن السبت في تغريدة "أنا قلق جدًا على سكان تونغا الذين يعانون تداعيات الثوران البركاني وتسونامي" مضيفًا "أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ".

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر أن المنظمة "مستعدّة لدعم الحكومة وتقديم المساعدة للمتضرّرين".

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّها في صدد إعداد إمدادات طارئة لإرسالها إلى أرخبيل تونغا، بالتعاون مع أستراليا ونيوزيلندا.

وأظهرت لقطات لافتة مصورة من الفضاء اللحظة التي ثار فيها بركان هونغا-تونغا-هونغا-هاباي على إحدى جزر تونغا غير المأهولة، نافثًا كتل الدخان والرماد ومتسببًا على الفور بأمواج.

وضربت أمواج ارتفاعها 1,20 متر شواطئ عاصمة تونغا حيث فر السكان إلى المرتفعات، هاربين من منازل اجتاحتها المياه في حين راحت حجارة ورماد تتساقط من السماء.

قالت ميري تاوفا، وهي من سكان المنطقة وكانت تعد العشاء في المنزل لدى حدوث الثوران، لموقع ستاف الإخباري "كان انفجارًا هائلاً".

وأوضحت "اهتز المنزل. اعتقد أخي أن ثمة قنابل تنفجر بالقرب من منزلنا". وبعد بضع دقائق، تدفقت المياه إلى منزلهم، ورأت جدار منزل مجاور ينهار.

