الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: وصول مليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

علقت منظمة الصحة العالمية على وصول اللقاحات المضادة لكورونا التي تم توزيعها على الدول الفقيرة عن طريق برنامج كوفاكس إلى مليار جرعة بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

ويهدف برنامج كوفاكس إلى توزيع لقاحات كورونا بشكل أكثر إنصافا، وقد وصل عدد اللقاحات التي وزعها البرنامج إلى مليار جرعة بعد شحنة وصلت إلى رواندا أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد عن المنظمة قولها في بيان إن "كوفاكس يقود أكبر عملية شراء وإمداد باللقاح في التاريخ عبر توريداته إلى 144 دولة". وأضافت المنظمة :" لكن العمل الذي وصل إلى هذه المرحلة المهمة ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقي".

وأوضحت المنظمة أن نسبة التطعيم وصلت إلى أقل من 10% من إجمالي عدد السكان في 36 دولة من بين 194 دولة عضو، في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأغنى في إعطاء جرعات ثالثة أو حتى رابعة لمواطنيها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات سيث بيركلي إن "العالم يقف عند مفترق طرق آخر في حربنا ضد كوفيد 19".

وكانت وافقت منظمة الصحة العالمية، على عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بأعراض شديدة والموت بسبب الفيروس.

وذكر خبراء المنظمة، في بيان أوردته قناة “الحرة” الأمريكية، الجمعة، أن عقار التهاب المفاصل "الباريسيتينيب" المستخدم مع "الكورتيكوستيرويدات" لعلاج مرضى كورونا المصابين بأعراض حادة أو حرجة، أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأوصى الخبراء بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية "سوتروفيماب" لمرضى كورونا، الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى، مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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