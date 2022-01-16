شروط مسابقة دار نشر «أم الدنيا» فى الشعر الفصيح والديوان الشعري

أعلنت دار نشر "أم الدنيا" للدراسات والنشر والتوزيع عن إطلاق أولى مسابقاتها الشعرية واستقبال الأعمال حتى 15 فبراير المقبل، وفقًا للشروط المُبينة في الإعلان عبر البريد الإلكتروني، مع اقتصار التقدم للجائزة على المُبدعين المصريين والمقيمين في مصر.

وجاءت شروط المسابقة كالآتي: المشاركات في الشعر الفصيح والديوان الشعري غير المنشور، لا تقل عدد قصائد الديوان عن 15 قصيدة، ألا تكون النصوص المقدَّمة قد فازت بجائزة أخرى أو تم التقدم بها لنيل جائزة مشابهة، لا تلتزم الدار بإعادة النصوص فازت أم لم تفز، يغلق باب المُشاركة في منتصف فبراير 2022، تبدأ بعدها الأمانة العامة في فرز الأعمال وتحويلها إلى لجنة التحكيم، تُعلن النتائج في وقتٍ لاحق يتراوح بين شهر أو شهرين من تاريخ إغلاق باب التقدم، يعقبها إعلان موعد حفل تسليم الجوائز وتوقيع الأعمال الفائزة، الأعمال الفائزة التي سيتبين فيما بعد مخالفتها لشروط وضوابط الجائزة يتكفل أصحابها برد قيمة الجائزة.

الجوائز تتمثل فى اختيار ثلاثة أعمال فائزة يمنح مقدميها جوائز مالية قدرها 10 آلاف جنيه للفائز بالمركز الأول، 5 آلاف جنيه للفائز بالمركز الثاني، 3 آلاف جنيه: للفائز بالمركز الثالث.

ونوهت دار "أم الدنيا" إلى إرسال الأعمال إلى البريد الإلكتروني: [email protected]om

جدير بالذكر أن يقصد بالشعر الفصيح أى الشعر العربي أي شعر كتب باللغة العربية، بشرط أن يكون موزونًا ومقفى، فالوزن شرط لازم في جميع أنواع الشعر، القديم والحديث، على حد سواء، بما فيه الشعر المعاصر، باستثناء ما يسمى بقصيدة النثر، أما القافية فهي لازمة في معظم أنواع الشعر القديم، لكن الشعر الحديث أخذ يقلص من دور القافية الخارجية، فاستعمل الشعر المرسل أي الشعر دون تقفية خارجية، وإن كان قد سعى، في الواقع، إلى تعويضها بنوع من التقفية الداخلية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالنسبة لأي نوع من أنواع الشعر، وفي أي فترة من فترات الشعر العربي، جاهلي أو إسلامي أو أموي أو عباسي أو أندلسي أو حديث.