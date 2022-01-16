السعودية تتيح الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطفال

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" متاحة حاليا للأطفال من الفئة العمرية ما بين 5 سنوات إلى 11 عاما، فيما قرر الأردن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 فبراير المقبل في المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة الصحة أتاحت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 11 عاما، مشيرة إلى أنه يمكن حجز موعد للحصول على الجرعة الأولى لتلك الفئة العمرية من خلال تطبيقين خاصين بذلك تحت اسم (توكلنا) و(صحتي).

وأوضحت الوكالة أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من الجرعة الأولى للقاح كورونا لهذه الفئة، والتي خصصت للفئات "الأعلى خطورة" منهم فيما بدأت في 13 يناير الجاري في المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 3405 حالات.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 615430 حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 8906، وعدد حالات التعافي 564947.

وفي الأردن، أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي “2021 - 2022” للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 فبراير، في المدارس الحكومية والخاصة بسبب كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) سيبقى في موعده "وجاهيا" في الأول من شهر فبراير المقبل، فيما يمتد الفصل الدراسي الثاني لبقية الصفوف في المدارس الحكومية والخاصة إلى 6 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن المدارس ذات البرامج الدولية لها حرية الاختيار بين الالتزام ببرنامج المدارس الوطنية من حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، أو البدء بـ"التعليم عن بعد" وفق التقويم المدرسي الخاص بها حتى 20 فبراير المقبل، ومن ثم الانتظام بالتعليم الوجاهي.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي "نظرا لظروف جائحة كورونا في الأردن والعالم".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12986 وفاة، و1100967 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 11.77 %، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2033 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1061250 حالة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الصحة إجراء 385950 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية مما ساهم في الكشف عن 3067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من "جنسيات مختلفة" ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 805248.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة بكورونا بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 2191، وفقا لوكالة أنباء الامارات (وام).

في المقابل، أعلنت الوزارة شفاء 1055 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء إلى 760268.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 431 شخصا للشفاء.

وأفادت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة في عموم محافظات البلاد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في العراق منذ بدء الجائحة إلى 2114313، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 2069890، وحالات الوفاة 24247.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 867 "عينة موجبة" لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بكل أنحاء البلاد بعد تحليل 5737 عينة.

وقال المركز - في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية (وال) إن عدد الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء بلغ 870 فيما سجلت وفاة 13 حالة بسبب فيروس كورونا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 397319، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 384473، وعدد الوفيات 5841 حالة حتى الان.

