شركة عمانية تحوز معظم أسهم «إم.تي.إن» للهاتف باليمن

أعلن مسؤول بشركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، اليوم الأحد، أن الشركة اعتمدت علامة تجارية جديدة بدلا من علامة (إم.تي.إن) للهاتف المحمول في اليمن بعد استحواذ الشركة العمانية على معظم أسهم (إم.تي.إن).

وقال المسؤول لرويترز إن اجتماعا عقده رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس التنفيذي للشركة أمس السبت في العاصمة صنعاء أقر اسم الشركة الجديد لتكون الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (يو) أو "YOU"، ابتداء من نهاية فبراير المقبل.

كما أقر الاجتماع صرف راتبين لكل موظفي الشركة بما فيهم الأجر اليومي وراتب آخر في نهاية فبراير.

كانت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية أعلنت في 22 نوفمبر استحواذها على معظم أسهم (إم تي إن) للهاتف

المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.

وأضافت الشركة العمانية في بيان اطلعت عليه رويترز أنها استحوذت على 97.8 بالمئة من أسهم (إم تي إن) في اليمن.

وقال البيان إن عملية الاستحواذ جرت وفقا للمعايير العالمية، وإن إجراءات انسحاب (إم تي إن) تمت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي أو سلبي على خدمات الشركة.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية وقتها عدم اعتراف الوزارة "بأي طرف قامت إم تي إن بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه".

وقال إن وزارة الاتصالات هددت بأن "الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وحق الحكومة في ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية".