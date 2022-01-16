مستفيدون من أكشاك الكتب ضمن «حياة كريمة»: ثقافة وتوعية ومحاربة للجهل

لم يقتصر عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على بناء الوحدات السكنية، وإنشاء وتحديث المدارس والمستشفيات والطرق، وتوصيل جميع المرافق الخدمية، فى القرى المستهدفة، بل امتد نشاطها لـ«بناء الإنسان»، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، تواصل مبادرة «حياة كريمة» تنفيذ مشروع «كشك كتابك» فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن خلاله توفر كتب وإصدارات تناسب كل الفئات العمرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب.

وتأتى المنوفية على رأس محافظات الجمهورية استفادة من مشروع «كشك كتابك»، وهى أولى المحافظات التى بدأ تنفيذ المشروع بها، بهدف تنمية الوعى وخلق جيل يُقدِّر القراءة والعلم، ويستمتع بالذهاب إلى المكتبات.

«الدستور» التقت عددًا من أهالى قرى محافظة المنوفية، للوقوف على تأثير «كشك كتابك» عليهم، وعلى أبنائهم بمختلف أعمارهم.

ميرنا رضا: وفرت مختلف الإصدارات.. وأعادت شغفنا بالقراءة مجددًا

قالت ميرنا رضا، من مركز «الشهداء» بمحافظة المنوفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاح لجميع الشباب فرصة عظيمة فى المعرفة والقراءة والوصول إلى جميع الكتب التى يحتاجون إليها، من خلال مشروع «كشك كتابك».

وأضافت: «كانت هناك الكثير من الكتب التى يصعب علينا الوصول إليها فى أوقات كثيرة، لكن أكشاك الكتب ضمن هذا المشروع سهلت علينا الحصول على هذه الكتب، ما أعاد إلينا شغف القراءة من جديد».

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بقرار إنشاء أكشاك للكتب فى قريتها، والتجهيز لها وتدشينها بشكل سريع جدًا، ما دفع جميع أبناء القرية للتعاون بشكل كبير مع المسئولين عنها، فى إطار بحث الجميع عن مصلحة الأهالى.

وواصلت: «كلنا يد واحدة نرغب فى بناء وتعمير قريتنا، ودخول كل المرافق والخدمات إليها، حتى يستطيع الجيل الجديد العيش فيها، ولا يغادروا إلى القاهرة».

وأشادت بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشكل عام، وبعملها للنهوض بالناحية الثقافية على وجه التحديد، وهو أمر فى غاية الأهمية، لأن غالبية سكان القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا خرجت من الدراسة فى مرحلة مبكرة من عمره.

وأضافت: «هذا الأمر تسبب فى انتشار الجهل، وبالتالى سيادة الجريمة والخلافات بين العائلات، لكن فى الوقت الحالى، بفضل الله ثم الرئيس السيسى، أصبحت كل هذه الظواهر قليلة جدًا مقارنة بالماضى».

وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده الكبيرة فى «حياة كريمة»، تلك المبادرة التى ارتقت بكل سبل العيش فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وقضت على غالبية المشاكل التى يعانيها أهالى هذه القرى، سواء كانت عامة أو شخصية، مختتمة «نرجو الله أن يبارك للرئيس وأن يقف بجواره كما وقف بجوارنا».

يوسف صلاح:أتاحت لى مراجع «الماجستير»على بعد خطوات من منزلى

أكد يوسف صلاح، أحد سكان قرية «شما» التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، أن أكشاك الكتب التابعة لمبادرة «حياة كريمة» وفرت عليه الكثير من الوقت.

وأوضح «صلاح»: «بدلًا من الذهاب إلى المدينة لشراء الكتب التى أرغب فى قراءتها واقتنائها، وكذلك الذهاب إلى القاهرة بشكل شهرى للبحث عن كتب فى الدراسات التى أجريها فى الجامعة، الوضع أصبح أسهل مع هذه الأكشاك».

وأضافت: «الآن أجد الكثير من الكتب التى أحتاجها لإنهاء رسالة الماجستير الخاصة بى، بعد أن أصبح (كشك كتابك) على بعد خطوات من منزلى، الأمر الذى يجعلنا نشعر بالاطمئنان على مستقبلنا ومستقبل كل أبناء القرية».

وبَين أن الكشك مصنوع من «الفايبر»، ومحمى تمامًا من أشعة الشمس، وسوء حالة الطقس، وبالتالى منع تضرر الكتب من سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن أهالى القرية اتفقوا على إعادة الكتب إلى أماكنها مرة أخرى بعد الانتهاء من قراءتها، حتى يستفيد منها غيرهم، متوقعًا أن تشهد كل قرى الريف نهضة معرفية كبيرة، بفضل هذا المشروع.

محمد العباسى:خطوة تسهم فى تنمية قدرات شباب وأطفال القرى

أعرب محمد العباسى، رئيس الوحدة المحلية لقرية «رملة الأنجب» بمركز أشمون، عن سعادة أهالى القرية بمشروع «كشك كتابك»، لأنه سيساعد فى توعية وتثقيف الشباب والأطفال، عبر توفير الكتب لهم وتنفيذ أنشطة لتنمية قدراتهم. وقال «العباسى» إن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تكتف بتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات، بل حرصت على نشر الثقافة فى القرى الفقيرة، من خلال عقد ندوات توعوية وتوفير كتب للأطفال والكبار. وأضاف أن الموقع الذى جرى تخصيصه لإقامة الكشك مناسب جدًا، لأنه أمام مدرسة الشهيد وحيد قنديل، أكبر مدارس القرية، وبجوار الوحدة المحلية للقرية، أى أنه قريب من جميع البيوت، فضلًا عن أن المكان مناسب لإقامة الأنشطة.

ولفت إلى أن «المتطوعين لم ينتظروا أن تفتتح وزارة الثقافة الكشك رسميًا، بل بدأوا فورًا فى تنفيذ الأنشطة كى يعتاد الأطفال على الذهاب إلى الكشك، والجميع ينتظر حاليًا إعلان مواعيد العمل وآليات بيع واستعارة الكتب»، مشددًا على أن هذا المشروع سيطور قدرات الشباب والأطفال، وسيساعد على تثقيف الأجيال المقبلة.

محمد حسن:تساعد فى تقليل نسبة الأمية المعرفية.. وجميع الأهالى يشعرون بالسعادة

شدد محمد حسن، من سكان قرية مؤنسة بمركز أشمون، على أن القراءة تساعد على تنمية الإنسان، لذا اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوفير أكشاك «كتابك»، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيدعم الشباب والأطفال بالمعرفة. وقال «حسن» إن هذا المشروع سيساعد على تقليل نسبة الأمية المعرفية، وسيمكن الأطفال والكبار من استغلال أوقات الفراغ بشكل مثمر، مضيفًا: «المشروع كان مفاجأة بالنسبة لنا، وجميع أهالى القرية يشعرون بسعادة كبيرة». ووجه الشكر للرئيس السيسى وجميع المسئولين بمبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية نجحت فى توفير جميع الخدمات لأهالى القرى، فضلًا عن تطوير البنية التحتية ونشر الثقافة.