الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم جديد فى قضية بسنت خالد.. والتحفظ على 18 هاتفاً

بسنت خالد
بسنت خالد

أصدرت جهات التحقيق بالغربية، في قضية انتحار بسنت خالد، اليوم الأحد، قرارًا بحبس متهم جديد من أصدقاء المتهمين الرئيسيين في واقعة فتاة الغربية «بسنت» بتهم الابتزاز وتداول صور لها بعد أن ورد اسمه في التحقيقات والمشاركة في تداول الصور لها مع باقي المتهمين.

وتحفظت جهات التحقيق على 18 جهاز محمول كانت بحوزة المتهمين وعرضها على الجهات الفنية المختصة وتحريز ما عليها من صور وفيديوهات، وكذلك استرجاع ما تم حذفه منها ومواجهة المتهمين بها خلال فترة تجديد الحبس.

وتواصل جهات التحقيق، استكمال باقي التحقيقات ومواجهتهم باعترافات وأقاويل أصدقائهم المحبوسين في القضية في تهم الابتزاز وتداول الصور ليصبح بذلك إجمالي عدد المتهمين في القضية 18 متهما، حيث تم تجديد حبس 17 متهما على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهم المشاركة في الابتزاز وتداول الصور لـ16 متهما من أصدقاء المتهمين الرئيسيين “ا. س” و"ع. ش"، بعد أن وردت أسماؤهم في أقوال المتهمين الرئيسيين في الواقعة واعترافاتهم بذلك في التحقيقات واشتراك باقي المتهمين في الابتزاز وتداول صور الفتاة بسنت.

كانت جهات التحقيق بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، قد قررت ضبط وإحضار عدد من المتهمين الجدد في قضية الفتاة بسنت، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر، أن قاضي المعارضات بكفرالزيات، قد قرر في وقت سابق تجديد حبس كل من إبراهيم س وعبد الحميد المتهمين في واقعة الفتاة بسنت والتي شغلت الرأي العام 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن تم إلقاء القبض عليهما وحبسهما بعد انتهاء التحقيقات معهما بناء على اتهام والدها للمتهمين بابتزازها ونشر صور لها.

ووجهت النيابة خلال التحقيقات الاتهام لأحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين المتهمين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.

انتحار بسنت خالد قاضي المعارضات معارضات محافظة الغربية انتهاء التحقيقات حبس المتهمين ذمة التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

الحكومة: فرض غرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

بث مباشر.. عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى وأول ظهور لابنته

«التموين» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن دمغة الذهب

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا