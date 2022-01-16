حبس متهم جديد فى قضية بسنت خالد.. والتحفظ على 18 هاتفاً

أصدرت جهات التحقيق بالغربية، في قضية انتحار بسنت خالد، اليوم الأحد، قرارًا بحبس متهم جديد من أصدقاء المتهمين الرئيسيين في واقعة فتاة الغربية «بسنت» بتهم الابتزاز وتداول صور لها بعد أن ورد اسمه في التحقيقات والمشاركة في تداول الصور لها مع باقي المتهمين.

وتحفظت جهات التحقيق على 18 جهاز محمول كانت بحوزة المتهمين وعرضها على الجهات الفنية المختصة وتحريز ما عليها من صور وفيديوهات، وكذلك استرجاع ما تم حذفه منها ومواجهة المتهمين بها خلال فترة تجديد الحبس.

وتواصل جهات التحقيق، استكمال باقي التحقيقات ومواجهتهم باعترافات وأقاويل أصدقائهم المحبوسين في القضية في تهم الابتزاز وتداول الصور ليصبح بذلك إجمالي عدد المتهمين في القضية 18 متهما، حيث تم تجديد حبس 17 متهما على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهم المشاركة في الابتزاز وتداول الصور لـ16 متهما من أصدقاء المتهمين الرئيسيين “ا. س” و"ع. ش"، بعد أن وردت أسماؤهم في أقوال المتهمين الرئيسيين في الواقعة واعترافاتهم بذلك في التحقيقات واشتراك باقي المتهمين في الابتزاز وتداول صور الفتاة بسنت.

كانت جهات التحقيق بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، قد قررت ضبط وإحضار عدد من المتهمين الجدد في قضية الفتاة بسنت، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر، أن قاضي المعارضات بكفرالزيات، قد قرر في وقت سابق تجديد حبس كل من إبراهيم س وعبد الحميد المتهمين في واقعة الفتاة بسنت والتي شغلت الرأي العام 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن تم إلقاء القبض عليهما وحبسهما بعد انتهاء التحقيقات معهما بناء على اتهام والدها للمتهمين بابتزازها ونشر صور لها.

ووجهت النيابة خلال التحقيقات الاتهام لأحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين المتهمين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.