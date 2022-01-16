الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ينحت بأظافره.. «أحمد» نحات يسعى لنشر رموز الحضارات القديمة

احمد أبو النجا
احمد أبو النجا

يسعى لنشر ثقافات الحضارة المصرية القديمة بالمنازل، ويهدف لتعريف الأجيال الجديدة بها، ينحت بأصابعه وكله شغف وحب لتلك الموهبة التي يعتبر نفسه وريثا لها عن أجداده من القدماء المصريين، إنه أحمد أبو النجا.

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يعمل أحمد بالنحت منذ 18 عامًا ما ساعده على أخذها كمهنة، عقب احترافه للرسم والخط العربي منذ أن كان طفلا، موضحا للدستور أنه اكتسب فن النحت بدمياط على أيدي فنانين كبار يعتبرون النحت حرفة يمتهنونها، وتابع أنه استمر بتعليم نفسه، وبدأ بنحت التماثيل والتابلوهات، وبعد صبر ومداومة أصبح من محترفي فن النحت الذين يقدمونه للعالم الخارجي، إذ يقوم بنحت لوحات خشبية بارزة بشكل كبير متماشية مع عالم الـ«ثري دي».

 

ويهدف «أحمد» لوجود منحوتات خشبية فى المنازل بأسعار مخفضة، تعزز الانتماء للجمال والحفاظ عليه، معلقا: «الفن مش طرب وتمثيل فقط، الفنون السبعة أول اثنين فيهم «النحت» و«الهندسة» وثقافة المودرن والكاچول اللى اجتاحت أوروبا في التسعينات: «وصلتنا متأخر لكن كان تأثيرها قوى وملحوظ على تغيير نظام فرش المنازل والتحف الخشبية والواجهات الخارجية»، إضافة إلى ماكينات النحت التي ساعدت في تقليل فرص عمل النحاتين.

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وأكد، أنها أفقدت كل شيء قيمته لأنه أصبح صناعة مميكنة، متابعا أنه يقدم المنحوتات فى أحجام صغيرة وبأسعار تنافسية سعى منه لانتشارها بقدر المستطاع بين الكثير من الفئات، خاصة بالمجتمع المصري والعربي.

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ويتمنى «أحمد» من وزارة الثقافة أن تنظم مسابقات للنحت على مستوى المحترفين، لتشجيع الشباب على تعلم هذا الفن الذي يراه عظيمًا ويستحق التقدير والاهتمام، ونشره بين الأجيال الجديدة.

وزارة الثقافة الحضارة المصرية القديمة القدماء المصريين فن النحت تشجيع الشباب الهندسة المعمارية نحت موهبة الرسم نحت التماثيل

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١٩٩٠-٢٠٢١

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