الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من فرقة واما لعش الزوجية.. نادر حمدي يحتفل بعيد زواجه الأول

نادر وزوجته
نادر وزوجته

احتفل الفنان نادر حمدي، بعيد زواجه الأول من خلال نشر صورة جديدة برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام).

وأظهرت الصور مدى حب الموزع الموسيقي الشديد لزوجته وذلك من خلال نشره صورة تجمعه هو وزوجته حساب الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

"ربنا يخليكي ليا ومعايا دايمًا يا أم سيف"

كما علق نادر سيف علي الصورة التي نشرها كتب قائلاً: "عيد زواج سعيد.. أول سنة تعدي علينا مع بعض ربنا يخليكي ليا ومعايا دايمًا يا أم سيف".

دويتو جديد بين سيف نادر والهضبة

كما نشر المغني، والموزع نادر حمدي مجموعة من الصور التي تجمعه هو وطفله عبر حسابه على إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا، مع محبيه وجماهيره بصحبة الفنان عمرو دياب، حيث وضع على الصورة إيموجي وكتب نادر على الصور، قائلاً: "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم عمرو دياب والنجم الصاعد سيف نادر حمدي".

 

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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