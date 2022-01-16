الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«رواه الترمذى».. جديد أدهم العبودى بمعرض الكتاب

أدهم العبودي
أدهم العبودي

يصدر قريبًا عن دار المصري للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب أدهم العبودي، تحت عنوان "رواه الترمذي.. صحيفة بني العباس"، ليشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 26 يناير حتى 8 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

 

وبحسب الناشر: كعادة الرّوائي أدهم العبّودي، يطرق دربًا جديدًا في الكتابة لم يسبقه إليه أحد، في مغامرة جريئة مليئة بالأحداث الآسرة والفاضحة يدخل إلى المسكوت عنه في عهد العبّاسيين، منطلقًا من لحظات فاصلة في تاريخ هذه الخلافة، متّخذًا من الإمام التّرمذي محورًا جوهريًا تدور حوله محاور أخرى وقضايا شائكة، فما بين قضيّة خلق القرآن وسجن الإمام ابن حنبل وقضيّة خصي الأولاد الصّغار ثمّة قضايا متجذّرة في تاريخ الدّولة العبّاسيّة، ليس أوّلها الغلمان أو الرّق، ولا آخرها حرب الأيقونات وفتح عمّوريّة.

وتابع: أنها رواية التّساؤلات، والتّنقيب عن الحقائق المتناثرة في أزمنة غابرة، وتواريخ سُجّل بعضها وأغفِل أكثرها.

أدهم العبودي.. محام وروائي مصري، حاز العديد من الجوائز العربية منها: جائزة الشّارقة للإبداع العربي، جائزة راشد بن حمد الشّرقي للإبداع القائمة القصيرة، تنويه جائزة دبي الثّقافية، جائزة بهاء طاهر باتّحاد كتّاب مصر، والعديد من الجوائز الأخرى كجائزة إحسان عبد القدّوس في القصة القصيرة وجائزة لجنة الشباب باتّحاد كتاب مصر في القصّة القصيرة. ترجمت رواياته لأكثر من لغة كالإنجليزية والفارسية والفرنسية والهندية والألمانية، كما تُدرّس في الجامعات العربية وحيز عنها العديد من رسائل الماجستير والدّكتوراه، رواياته تتصدّر قوائم الأعلى مبيعًا.

جدير بالذكر أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تأتي تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" وتتواصل فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

دار المصري للنشر والتوزيع أدهم العبودي رواه الترمذي معرض القاهره الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية الر وائي أدهم العب ودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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