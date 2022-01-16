إصابة شخصين إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ميت غمر

شهد مركز ميت غمر، اليوم الأحد، حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري ميت غمر العلوى على الأرض.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وقد هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بسقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى ميت غمر العلوى فوق شريط السكة الحديد.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط سيارة ربع نقل من أعلى الكوبرى، وتم انتشال اثنين من داخل السيارة بعد سقوطها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتبين أنهم فى حالة متوسطة، والأول يدعى مراد محمد ش 21 سنة من الزقازيق، والثانى س م 38 سنة من كفرالوزير.

وجارٍ استكمال التحقيقات لبيان أسباب سقوط السيارة، وأشار شهود عيان إلى أنه أثناء سير السيارة أعلى الكوبرى انحرفت عن مسارها وسقطت من أعلى على الأرض بجوار الترعة الموجودة بجوار الطريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.