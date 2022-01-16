المفوضية الإفريقية: إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار لترصد كورونا

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي - إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن "المراكز الأفريقية" تسجيل إجمالي إصابات الفيروس التاجي بالقارة السمراء 10 ملايين و201 ألف شخص، و232 ألفا و770 وفاة وسط تعافي 9 ملايين و89 ألف شخص.

وأكدت "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى 10.1 % فيما حصل 15 % على جرعة واحدة و 0.44 % على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وكانت خلصت دراسة أجراها باحثون في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب إفريقيا إلى أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" يسبب حالة مرضية أقل خطورة من متحور "دلتا"، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس أو الأشخاص الذين لم يصابوا سابقا بمرض كوفيد- 19، الذي يسببه الفيروس.

وقارنت الدراسة بين 11 ألفا و609 مرضى أصيبوا خلال الموجات الثلاث الأولى من العدوى، والتي كان آخرها موجة متغير دلتا، و5144 مريضا التقطوا الفيروس خلال الموجة الأحدث من الإصابات بمتحور أوميكرون.

وتشير وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن نتائج هذه الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة بأن متحور أوميكرون الأسرع انتشارا ربما يكون الأقل فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة.

وتظهر البيانات القادمة من جنوب إفريقيا أن المتحور أوميكرون سجل معدلات منخفضة من إدخال المصابين إلى المستشفيات وكذلك معدلات الوفاة.

وتوضح «بلومبرج» أنه على الرغم من تطعيم أكثر من ربع سكان جنوب إفريقيا ووصول معدلات الإصابة بالفيروس في السابق ما بين 70% و80%، فإن هناك مخاوف من أن هذا الأمر قد يخفي الخطر الذي يشكله المتحور.